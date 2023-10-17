Rahmad Darmawan Siap Bawa Barito Putera Kembali ke Papan Atas Liga 1 2023-2024

BANJARBARU – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, optimis bisa membawa timnya kembali ke papan atas Liga 1 2023-2024. Pasalnya, evaluas tim sudah dilakukannya bersama manajemen Barito Putera.

Diketahui, Barito Putera saat ini menempati posisi ke-7 di klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Padahal sebelumnya, mereka bisa bersaing di 4 besar hingga pekan ke-12.

Sejauh ini, Barito Putera telah mengemas 22 poin. Rinciannya, tim berjuluk Laskar Antasari meraih enam kemenangan, empat kali imbang, dan lima hasil kekalahan.

Hal tersebut menjadi perhatian manajemen sehingga melakukan evaluasi tim. Beberapa waktu lalu CEO Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman, dan Rahmad Darmawan melaksanakan pertemuan di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak melakukan evaluasi tim. Mereka juga membahas rencana tim untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Coach RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- telah bersepakat dan menerima hasil evaluasi dari manajemen. Dua laga tersisa dia akan memaksimalkan tim untuk meraih hasil kemenangan demi mengembalikan posisi tim ke papan atas.

“Tentunya evaluasi menyeluruh kita lakukan bersama-sama. Kita harapkan sesuatu yang lebih baik lagi dan tim tetap kompetitif sehingga tetap berada di jalur yang kita inginkan," ujar coach RD, dilansir dari situs LIB, Selasa (17/10/2023).

“Lalu, output-nya tentu kita akan fokus ke dua pertandingan sisa di putaran pertama ini untuk memaksimalkan poin dan mempersiapkan pemain agar tampil all out dan Wasaka. Tapi intinya kita ingin lebih baik lagi,” sambungnya.