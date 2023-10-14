Ada Peran Legenda Timnas Indonesia di Balik Ketajaman Ramadhan Sananta

ADA peran legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto di balik ketajaman Ramadhan Sananta. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – kini memiliki bomber seperti Ramadhan Sananta.

Timnas Indonesia baru saja sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0 pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (12/10/2023) lalu. Dua di antaranya dicatatkan oleh Sananta pada menit ke-63 dan 67.

Sekadar informasi, Sananta merupakan didikan Kurniawan di Timnas Indonesia U-22 selama SEA Games 2023 silam. Selama ajang tersebutlah, Kurniawan mengasah Sananta menjadi penyerang yang lebih tajam.

“Jadi memang tugas dari asisten pelatih, kan kita dibagi tugas juga, saya menangani lini depan, jadi sebenarnya ini tantangan juga, saya ingin mematahkan juga anggapan bahwa kita kekurangan striker,” kata Kurniawan dikutip Youtube R66, Sabtu (14/10/2023).

Legenda Timnas Indonesia yang akrab disapa Kurus tersebut juga mengungkap caranya mengasah striker di Timnas Indonesia kelompok umur, termasuk di antaranya adalah Sananta. Kurniawan mengatakan bahwa hal pertama yang paling penting adalah mengasah aspek psikologis.

“Saya berkali-kali menekankan ‘saya percaya sama kemampuan kalian, kalian yakin gak sama kemampuan kalian?’ lebih ke psikologis lah,” ujar Kurniawan.

“Setiap pertandingan saya katakan, ‘saya yakin kamu cetak gol, kamu yakin gak? Kalau gak yakin gak usah main’, ‘yakin coach’” ucap Kurniawan menirukan percakapan dengan anak asuhnya.