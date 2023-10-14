Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Qatar vs Timnas Irak di Laga Uji Coba: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |00:02 WIB
Hasil Timnas Qatar vs Timnas Irak di Laga Uji Coba: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
Timnas Irak menahan Timnas Qatar 0-0 (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
AMMAN - Hasil Timnas Qatar vs Timnas Irak di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Amman International Stadium, Yordania, Sabtu (14/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Baik Qatar mau pun Irak sama-sama bermain menyerang di laga itu. Namun, jual beli serangan yang terjadi selama 90 menit, tak mampu menghasilkan gol.

Timnas Qatar

Jalannya Pertandingan

Qatar bermain agresif sejak menit awal. Mereka mencoba membongkar pertahanan Irak dengan serangan-serangan sporadis. Namun, justru tim tamu yang mendapat peluang lebih dulu di menit 13 ketika tendangan Ali Adnan melebar.

Enam menit berselang, giliran sundulan Aymen Hussein meleset tipis saja dari sasaran. Qatar baru bisa mendapat peluang di menit ke-28 tetapi tembakan kaki kiri Yusuf Abdurisag masih melebar dari target.

Selang empat menit, Hussein mendapat peluang lagi lewat sundulan. Sama seperti yang pertama, peluang ini juga melenceng tipis. Setelah itu, laga berjalan datar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
