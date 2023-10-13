Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Beri Respons Santai Usai Diludahi Pemain Paraguay: Tidak Penting, Saya Tidak Kenal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:34 WIB
Lionel Messi Beri Respons Santai Usai Diludahi Pemain Paraguay: Tidak Penting, Saya Tidak Kenal!
Lionel Messi diludahi pemain Timnas Paraguay. (Foto: Twitter/@barcauniversal)
A
A
A

BUENOS AIRES – Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi, bereaksi usai diludahi pemain Timnas Paraguay, Antonio Sanabria, di matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Alih-alih marah atau mengamuk, Messi memilih memberi respons santai.

Messi ogah memperpanjang masalah itu. Sebab, bintang Timnas Argentina itu tak ingin memberikan panggung kepada Sanabria. Messi juga mengaku tidak mengenal sosok striker asal Paraguay itu.

Lionel Messi

“Teman-teman saya memberi tahu di ruang ganti. Lebih baik membiarkan topik seperti ini,” ucap Messi, dilansir dari TyC Sports, Jumat (13/10/2023).

“Saya tidak tahu siapa orang itu dan saya juga tidak ingin menganggapnya penting. Jika tidak, dia akan keluar dan berbicara di mana-mana dan dia akan dikenal,” lanjutnya.

