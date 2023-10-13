Lionel Messi Beri Respons Santai Usai Diludahi Pemain Paraguay: Tidak Penting, Saya Tidak Kenal!

BUENOS AIRES – Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi, bereaksi usai diludahi pemain Timnas Paraguay, Antonio Sanabria, di matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Alih-alih marah atau mengamuk, Messi memilih memberi respons santai.

Messi ogah memperpanjang masalah itu. Sebab, bintang Timnas Argentina itu tak ingin memberikan panggung kepada Sanabria. Messi juga mengaku tidak mengenal sosok striker asal Paraguay itu.

“Teman-teman saya memberi tahu di ruang ganti. Lebih baik membiarkan topik seperti ini,” ucap Messi, dilansir dari TyC Sports, Jumat (13/10/2023).

“Saya tidak tahu siapa orang itu dan saya juga tidak ingin menganggapnya penting. Jika tidak, dia akan keluar dan berbicara di mana-mana dan dia akan dikenal,” lanjutnya.