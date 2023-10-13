Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Gila Asnawi Mangkualam, Kepala Hampir Ditendang Pemain Brunei Darussalam Gara-Gara Pilih Terbang Rendah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |13:56 WIB
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN gila Asnawi Mangkualam, kepala hampir ditendang pemain Brunei Darussalam gara-gara pilih terbang rendah. Momen itu terjadi dalam laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam pada leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar semalam.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB itu memang berjalan seru. Para penggawa skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- yang tampil impresif sukses menang dengan skor 6-0.

Asnawi Mangkualam

Timnas Indonesia sudah unggul 2-0 di babak pertama. Dua gol itu tercipta lewat aksi Dimas Drajad di menit ke-7 dan juga Rizky Ridho pada menit ke-12.

Lalu, pada babak kedua, pasukan Shin Tae-yong tampil lebih trengginas. Mereka memberondong gawang Brunei Darussalam dengan 4 gol sekaligus. Ada brace Ramadhan Sananta di menit ke-63 dan 67, serta dua gol tambahan dari Dimas Drajad pada menit ke-72 dan 90+2.

Di balik kesuksesan Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam dengan skor 6-0, sejumlah aksi penggawa skuad Garuda dalam laga itu mencuri perhatian. Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam.

Dalam unggahan di akun Instagram @garudafansbook, Jumat (13/10/2023), Asnawi yang sedang menghalau pergerakan pemain Brunei Darussalam yang memegang bola terlihat nyaris tertendang di bagian kepala. Beruntung, Asnawi bisa terhindar dari momen itu.

Asnawi pun bisa melanjutkan penampilannya hingga akhir pertandingan. Dalam laga itu, bek Jeonnam Dragons itu diketahui bermain selama 90 menit penuh.

“Yang kaget Asnawi terbang tadi? Gak ada takut-takutnya kena headshot. Respect Kapt,” tulis akun Instagram @garudafansbook.

