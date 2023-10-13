Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi dan komentar Shin Tae-yong untuk Sandy Walsh Usai Tampil di Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |13:04 WIB
Reaksi dan komentar Shin Tae-yong untuk Sandy Walsh Usai Tampil di Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam mendapat sorotan pelatih Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu nampak tidak begitu puas dengan pefrorma sang pemain.

Sandy Walsh yang biasa bertugas sebagai bek kanan mengisi posisi gelandang saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam tadi. Meski tidak mengecewakan tapi Shin Tae-yong mengaku belum puas dengan penampilan sang pemain di laga tersebut.

"Sandy memang di timnya di bek kanan dan memang mencoba jadikan gelandang. Ketika kami bertemu lawan yang lebih kuat, itu lebih baik juga sudah saya telah pikirkan," ucap Shin dalam konferensi pers usai laga yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Jumat (13/10/2023).

"Posisi Sandy tadi memang pernah di posisi itu. Namun, itu 10 tahun lalu," imbuh pria asal Korea Selatan itu.

Lebih lanjut, Shin menilai Sandy memang belum tampil maksimal bermain sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi, ia yakin pemain berusia 28 tahun tersebut akan cepat beradaptasi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
