Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kerap Dimainkan di Posisi Berbeda di Timnas Indonesia, Sandy Walsh Akui Rela Jadi Bahan Eksperimen Shin Tae-yong

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:25 WIB
Kerap Dimainkan di Posisi Berbeda di Timnas Indonesia, Sandy Walsh Akui Rela Jadi Bahan Eksperimen Shin Tae-yong
Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh lagi-lagi tak dimainkan di posisi utamanya, yakni sebagai fullback kanan oleh Shin Tae-yong. Menanggapi hal tersebut, Sandy Walsh tidak masalah karena ia pun siap dijadikan eksperimen Shin Tae-yong terkait posisi bermain demi bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan.

Ya, Sandy mengemban peran tak biasa kala Timnas Indonesia pesta 6-0 ke gawang Brunei Darussalam pada leg I putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023, pemain klub Belgia, KV Mechelen itu ditaruh di pos gelandang bertahan, padahal posisi naturalnya adalah bek sayap kanan.

Bukan kali ini saja Sandy dijadikan bahan eksperimen oleh Shin Tae-yong. Pemain berusia 28 tahun itu juga pernah dipasang di pos bek tengah saat Timnas Indoneia menang 2-0 atas Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 silam.

Menanggapi hal tersebut, Sandy justru memang bersedia terus-terusan jadi kelinci percobaan sang pelatih. Dia menegaskan rela dipasang di posisi manapun, termasuk jika dibutuhkan di lini depan.

Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

“Saya memberikan segalanya untuk membantu tim ini, untuk tim ini berkembang, setiap kali saya datang ke sini, tengah, belakang, depan, kita lihat saja,” kata Sandy kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di mixed zone SUGBK, Kamis (12/10/2023).

Lebih lanjut, Sandy juga merasa tak canggung dipasang di pos gelandang bertahan. Sebab dia mengaku pernah dipasang di posisi tersebut kala masih menimba ilmu di akademi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636651/euforia-motogp-malaysia-2025-ketika-fans-indonesia-tumpah-ruah-saksikan-aksi-bagnaia-cs-hqv.webp
Euforia MotoGP Malaysia 2025: Ketika Fans Indonesia Tumpah Ruah Saksikan Aksi Bagnaia CsÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/brentford_merayakan_kemenangan_3_2_atas_liverpool.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Brentford Taklukkan Liverpool, MU Libas Brighton 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement