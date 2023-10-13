Pemain Timnas Indonesia Ini Jadi Supersub Lawan Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

11 pemain pertama Timnas Indonesia saat hadapi Brunei Darussalam. (Foto: PSSI)

PEMAIN Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta tampil sebagai supersub saat skuad Garuda melawan Timnas Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya penyerang Persis Solo itu membuat lini depan Timnas Indonesia jauh lebih hidup hingga sukses menambah keunggulan.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis 12 Oktober 2023 malam, Timnas Indonesia sukses menggasak lawannya, Brunei Darussalam skor 6-0.

Bertanding di hadapan pendukung sendiri, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses unggul cepat melalui Dimas Drajad pada menit ke-7. Tidak berselang lama, Rizky Ridho kemudian menggandakan keunggulan Indonesia pada menit ke-12 setelah mendapat umpan dari sepak pojok.

Sayangnya, setelah unggul 2 gol Indonesia tampak sedikit kesulitan untuk kembali mencetak gol. Beberapa kali, serangan Indonesia berhasil dimentahkan oleh lini pertahanan Brunei Darussalam. Skor 2-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan Ricky Kambuaya dan Witan Sulaeman untuk menambah kekuatan lini serang. Kendati demikian, tetap saja belum ada gol yang kembali tercipta.

Hingga pada menit ke-57, Shin Tae-yong memasukkan striker muda andalan Persis Solo, Ramadhan Sananta. Penyerang berusia 20 tahun seketika membuat lini serang skuad garuda menjadi lebih berwarna.