HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Minta Doa Restu Suporter untuk Leg Kedua Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |13:02 WIB
Rizky Ridho Minta Doa Restu Suporter untuk Leg Kedua Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam
Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho (Foto: PSSI)
JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho senang bisa menyumbang satu gol di laga leg pertama kontra Brunei Darussalam. Ridho meminta doa restu dari suporter menjelang pertandingan leg kedua.

Timnas Indonesia sukses menghajar Brunei Darussalam 6-0 di leg pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (12/10/2023) malam WIB.

Enam gol tanpa balas dicatatkan oleh Dimas Drajad (7’, 72’, 90+2’), Rizky Ridho (12’), dan Ramadhan Sananta (63’ (P), 67’). Kemenangan ini menjadi modal manis bagi Skuad Garuda menatap pertandingan leg kedua.

Ridho semringah bisa mempersembahkan satu gol dalam pertandingan itu. Untuk selanjutnya, pemain Persija Jakarta itu meminta doa restu dari suporter dan masyarakat Indonesia menjelang pertandingan leg kedua.

“Alhamdulillah kalau mencetak gol mungkin dari Allah,” kata Ridho dilansir dari Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Jumat (13/10/2023).

“Tentunya kami akan introspeksi lebih baik lagi menatap leg kedua. Doakan kami,” tambah Ridho dengan senyuman.

