Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Suasana laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua yang akan disiarkan secara langsung oleh RCTI tersebut pun bakal dimainkan di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei, pada Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB.

Seperti yang diketahui Timnas Indonesia harus memulai perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dari kualifikasi putaran pertama, yang mana dipertemukan dengan Brunei. Pada putaran pertama itu pun dimainkan dengan dua leg dan leg pertama baru saja berlangsung pada Kamis 12 Oktober 2023 malam kemarin.

Hasilnya Timnas Indonesia menang dengan skor telak 6-0 atas Brunei. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, skuad Garuda tampil luar biasa hingga layak untuk menang besar enam gol tanpa balas.

Keenam gol Timnas Indonesia dicetak oleh hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’) dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’). Kini berkat kemenangan telak itu, Timnas Indonesia bisa dikatakan telah menginjakkan salah satu kakinya ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia vs Brunei (PSSI)

Sebab Brunei setidaknya harus menang 7-0 atas Timnas Indonesia di leg kedua jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Tentunya hal tersebut terlihat sulit untuk diwujudkan, namun Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir bahwa apa pun dapat terjadi di sepakbola.

Sehingga Erick Thohir sudah mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk tidak lengah saat melawan Brunei di leg kedua. Ia mau skuad Garuda tetap menjaga fokus demi merebut kemenangan lagi atas Brunei.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636657/francesco-bagnaia-menang-sprint-race-motogp-malaysia-2025-hyj.webp
Francesco Bagnaia Menang Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Liverpool Kalah Lagi, Arne Slot Ungkap Masalah Utama dalam Tim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement