Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua yang akan disiarkan secara langsung oleh RCTI tersebut pun bakal dimainkan di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei, pada Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB.

Seperti yang diketahui Timnas Indonesia harus memulai perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dari kualifikasi putaran pertama, yang mana dipertemukan dengan Brunei. Pada putaran pertama itu pun dimainkan dengan dua leg dan leg pertama baru saja berlangsung pada Kamis 12 Oktober 2023 malam kemarin.

Hasilnya Timnas Indonesia menang dengan skor telak 6-0 atas Brunei. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, skuad Garuda tampil luar biasa hingga layak untuk menang besar enam gol tanpa balas.

Keenam gol Timnas Indonesia dicetak oleh hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’) dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’). Kini berkat kemenangan telak itu, Timnas Indonesia bisa dikatakan telah menginjakkan salah satu kakinya ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebab Brunei setidaknya harus menang 7-0 atas Timnas Indonesia di leg kedua jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Tentunya hal tersebut terlihat sulit untuk diwujudkan, namun Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir bahwa apa pun dapat terjadi di sepakbola.

Sehingga Erick Thohir sudah mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk tidak lengah saat melawan Brunei di leg kedua. Ia mau skuad Garuda tetap menjaga fokus demi merebut kemenangan lagi atas Brunei.