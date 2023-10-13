Shin Tae-yong Komentari Penampilan Shayne Pattynama di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi komentar akan performa Shayne Pattynama pada laga kontra Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, pemain Viking FK itu cukup memberikan kontribusi.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak 6-0 berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Di laga itu, Pattynama baru diturunkan pada babak kedua menggantikan Pratama Arhan, tepatnya pada menit ke-73. Tampil sekira 20 menit, ia cukup memberi perbedaan signifikan dengan sering melepaskan umpan-umpan kunci.

Namun, Shin nampaknya tak ingin membuat Pattynama berpuas diri. Terbukti, arsitek asal Korea Selatan itu tak memberi pujian apa pun kepada pemain berdarah Belanda itu.

“Memang dari para wartawan pasti membicarakan yang terlihat, tapi saya sebagai pelatih tidak menilai pemain seperti apa, karena setiap pertandingan pasti tidak menjadi acuan 100 persen," kata Shin pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

"Jadi kadang bisa main bagus, berikutnya bisa saja tak bagus, kalau hari ini tidak bagus, mungkin berikutnya bisa bagus, jadi saya melihat kondisi pemain juga (dalam menentukan susunan pemain)," lanjut pria berusia 53 tahun itu.