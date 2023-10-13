Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Komentari Penampilan Shayne Pattynama di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |01:29 WIB
Shin Tae-yong Komentari Penampilan Shayne Pattynama di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam
Penampilan Shayne Pattynama dikomentari Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi komentar akan performa Shayne Pattynama pada laga kontra Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, pemain Viking FK itu cukup memberikan kontribusi.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak 6-0 berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Ramadhan Sananta mencetak dua gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Di laga itu, Pattynama baru diturunkan pada babak kedua menggantikan Pratama Arhan, tepatnya pada menit ke-73. Tampil sekira 20 menit, ia cukup memberi perbedaan signifikan dengan sering melepaskan umpan-umpan kunci.

Namun, Shin nampaknya tak ingin membuat Pattynama berpuas diri. Terbukti, arsitek asal Korea Selatan itu tak memberi pujian apa pun kepada pemain berdarah Belanda itu.

“Memang dari para wartawan pasti membicarakan yang terlihat, tapi saya sebagai pelatih tidak menilai pemain seperti apa, karena setiap pertandingan pasti tidak menjadi acuan 100 persen," kata Shin pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

"Jadi kadang bisa main bagus, berikutnya bisa saja tak bagus, kalau hari ini tidak bagus, mungkin berikutnya bisa bagus, jadi saya melihat kondisi pemain juga (dalam menentukan susunan pemain)," lanjut pria berusia 53 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/balapan_utama_motogp_malaysia_2025_siap_digelar_ak.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Malaysia 2025, Saksikan Serunya Balapan Utama di Vision+ 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement