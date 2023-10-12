Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kamboja vs Timnas Pakistan di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sama Kuat, Angkor Warriors Ditahan Imbang Tanpa Gol!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:15 WIB
Hasil Timnas Kamboja vs Timnas Pakistan di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sama Kuat, Angkor Warriors Ditahan Imbang Tanpa Gol!
Laga Timnas Kamboja vs Timnas Pakistan. (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)
A
A
A

HASIL Timnas Kamboja vs Timnas Pakistan di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- pun ditahan imbang tanpa gol, alias 0-0.

Duel Timnas Kamboja vs Timnas Pakistan digelar di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Hasil ini membuat Kamboja harus berjuang lebih keras pada laga leg II nanti yang akan digelar di kandang Pakistan pada Selasa 17 Oktober 2023.

Timnas Kamboja vs Timnas Nepal

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Kamboja langsung menggebrak dengan serangan-serangan cepat di menit-menit awal pertandingan. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka tak mampu mencuri gol cepat.

Akan tetapi, setelah 10 menit laga berjalan, Pakistan mulai melakukan pressing ketat kepada para pemain Kamboja. Hasilnya, mereka mampu meredam serangan-serangan lawan dengan lebih baik.

Pertandingan pun berjalan alot hingga setengah jam berjalan. Kedua tim sama-sama tak bisa menembus pertahanan lawan karena saling mematahkan serangan di lini tengah.

Pada menit 40 barulah Pasukan Angkor -julukan Kamboja- mendapat peluang emas lewat Soben Khoan. Sayangnya, sontekannya dari jarak dekat masih bisa dihalau oleh kiper lawan. Skor kacamata pun bertahan hingga turun minum.

