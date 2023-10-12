Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:20 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Berikut link live streaming laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
LINK live streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Sederet pemain top Timnas Indonesia dipastikan siap tempur melawan Timnas Brunei Darussalam. Di antaranya, ada beberapa pemain abroad, seperti Elkan Baggott, Shanye Pattynama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan.

Timans Indonesia

Dengan skuad ini, Timnas Indonesia optimis bisa mendulang hasil manis. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- takkan memandang remeh Brunei Darussalam.

“Besok tidak ada rotasi dan saya sudah persiapkan semuanya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin di kandang,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 11 Oktober 2023.

“Memang lawan yang paling berat itu pemain tidak lengah, bekerja keras di dalam lapangan, dan pastinya menunjukan yang terbaik,” lanjutnya.

“Saya berharap pemain Indonesia bisa menghargai lawan dan menunjukan permainan (terbaik) di dalam lapangan,” jelas Shin Tae-yong.

