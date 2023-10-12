Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam: Calo Tiket Bertebaran, Banderol Tiket Mulai Rp200 Ribu!

JAKARTA – Calo tiket bertebaran jelang duel Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB. Para calo tiket ini pun membanderol tiket dengan harga beragam, mulai dari Rp200 ribu.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, penonton sudah mulai berdatangan ke SUGBK untuk menyaksikan laga tersebut. Tak sedikit juga calo yang menjajaki tiket kepada penonton yang belum memiliki tiket.

Calo tiket cukup mudah untuk ditemui tepatnya di pintu G SUGBK. Mereka terus menawarkan tiket kepada para pengunjung yang datang.

Adapun harga yang dibanderol cukup mahal jika dibanding membeli online pada website yang sudah tersedia. Untuk tiket kategori 1 barat maupun timur, harga tiket dibanderol Rp275 ribu. Padahal, harga asli untuk kategori itu adalah Rp250 ribu.

Sementara itu, untuk kategori 2 utara maupun selatan, tiket dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Jika harga aslinya seharga Rp125 ribu, calo mematok tiketnya dengan harga Rp200 ribu.