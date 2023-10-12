Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Ikut Soroti Gurauan Kapten Timnas Brunei Darussalam soal Taktik Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:49 WIB
Media Malaysia Ikut Soroti Gurauan Kapten Timnas Brunei Darussalam soal Taktik Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam akan digelar pada malam nanti. (Foto: PSSI)
MEDIA Malaysia, Makan Bola, ikut soroti gurauan kapten Timnas Brunei Darussalam, Hendra Azam, soal taktik Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyebut kapten Timnas Brunei berharap Shin Tae-yong menggunakan formasi aneh.

Diketahui, Hendra Azam sempat meyakini taktik yang akan diterapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, adalah menyerang saat melawan Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sambil bercanda, Azam mengatakan Shin bakal pakai formasi 1-1-8.

Timnas Brunei Darussalam

Pertemuan kedua tim itu nantinya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada hari ini, Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB. Malaysia pun memandang Brunei bakal kesulitan di laga pertama tersebut. Mengingat, laga tersebut juga bakal digelar di Indonesia.

“Kapten Brunei berharap formasi aneh Shin Tae-yong,” tulis judul artikel Makan Bola, dikutip Kamis (12/10/2023).

"Brunei diperkirakan akan menghadapi momen sulit saat menghadapi Indonesia pada laga pertama babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung malam ini, 12 Oktober," lanjutnya.

“Hendra sempat bergurau dengan membayangkan formasi yang akan digunakan Shin Tae-yong adalah 1-1-8, yang mana menyaksikan seorang pemain saja di pertahanan, seorang pemain di lini tengah, dan delapan penyerang bakal digunakan,” jelas Makan Bola.

