HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Million Manhoef Striker Rp60 Miliar yang Memiliki Darah Indonesia dari Kakeknya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:14 WIB
Kisah Million Manhoef Striker Rp60 Miliar yang Memiliki Darah Indonesia dari Kakeknya
Pemain Keturunan Indonesia, Million Manhoef. (Foto: Instagram/million.m_)
A
A
A

KISAH Million Manhoef striker Rp60 miliar yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya menarik untuk diulas. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia.

Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (12/10/2023) Million Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar Rp60 miliar dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname.

Manhoef lahir di Kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali kariernya sebagai pesepakbola dari VPV Purmersteijn (2006-2010), Zeeburgia (2010), AFC Amsterdam (2011-2016), dan Vitesse (2016-2020).

Million Manhoef

Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022-2023, Million Manhoef berhasil tampil produktif.

Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023-2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
