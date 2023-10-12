Pelatih Timnas Argentina Buka-bukaan soal Peluang Lionel Messi Main di Laga Kontra Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026

BUENOS AIRES – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, angkat bicara soal peluang Lionel Messi tersedia sebagai starter atau tidak di laga kontra Timnas Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun memberi sinyal kuat bahwa pemain bintangnya, Lionel Messi, bakal main dalam laga tersebut.

Kehadiran Lionel Messi di laga Timnas Argentina vs Paraguay memang masih menjadi teka-teki. Penyerang Inter Miami itu diketahui baru saja pulih dari cedera dan kelelahan sehingga harus absen dari beberapa pertandingan klubnya, Inter Miami.

Meski demikian, Lionel Scaloni memberikan sinyal kuat bahwa La Pulga -julukan Lionel Messi- akan bermain dalam laga melawan Paraguay. Pelatih berusia 45 tahun itu akan berdiskusi dengan stafnya perihal kemungkinan Messi bermain sejak awal.

“Kami masih menjalani sesi latihan dan ini penting bagi Leo (Messi). Kami pikir dia terlihat bagus dan kami akan berbicara sebelumnya untuk melihat apakah dia bisa bermain sejak awal atau tidak,” ujar Lionel Scaloni, dikutip dari Diario AS, Kamis (12/10/2023).

Lionel Messi sendiri sudah mengikuti latihan Timnas Argentina. Artinya, pemain berusia 36 tahun itu bisa saja diturunkan sejak awal oleh La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Namun, Scaloni harus memantau situasinya terlebih dulu.