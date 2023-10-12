Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Argentina Buka-bukaan soal Peluang Lionel Messi Main di Laga Kontra Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:54 WIB
Pelatih Timnas Argentina Buka-bukaan soal Peluang Lionel Messi Main di Laga Kontra Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026
Lionel Messi kala membela Timnas Argentina. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUENOS AIRES – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, angkat bicara soal peluang Lionel Messi tersedia sebagai starter atau tidak di laga kontra Timnas Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun memberi sinyal kuat bahwa pemain bintangnya, Lionel Messi, bakal main dalam laga tersebut.

Kehadiran Lionel Messi di laga Timnas Argentina vs Paraguay memang masih menjadi teka-teki. Penyerang Inter Miami itu diketahui baru saja pulih dari cedera dan kelelahan sehingga harus absen dari beberapa pertandingan klubnya, Inter Miami.

Lionel Messi

Meski demikian, Lionel Scaloni memberikan sinyal kuat bahwa La Pulga -julukan Lionel Messi- akan bermain dalam laga melawan Paraguay. Pelatih berusia 45 tahun itu akan berdiskusi dengan stafnya perihal kemungkinan Messi bermain sejak awal.

“Kami masih menjalani sesi latihan dan ini penting bagi Leo (Messi). Kami pikir dia terlihat bagus dan kami akan berbicara sebelumnya untuk melihat apakah dia bisa bermain sejak awal atau tidak,” ujar Lionel Scaloni, dikutip dari Diario AS, Kamis (12/10/2023).

Lionel Messi sendiri sudah mengikuti latihan Timnas Argentina. Artinya, pemain berusia 36 tahun itu bisa saja diturunkan sejak awal oleh La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Namun, Scaloni harus memantau situasinya terlebih dulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636181/calvin-verdonk-cetak-assist-saat-lille-tumbang-dari-paok-thessaloniki-qfv.webp
Calvin Verdonk Cetak Assist saat Lille Tumbang dari PAOK Thessaloniki
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Menpora Erick Thohir: Indonesia Masih Kirim Atlet, Jangan Anggap Kita Dibekukan IOC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement