Kisah Wiljan Pluim, Mantan Pemain PSM Makassar yang Ternyata Pernah Melihat Ular Besar di Stadion Andi Mattalatta

Mantan gelandang PSM Makassar Wiljan Pluim mengaku pernah melihat ular besar di Stadion Andi Mattalatta (Foto: Twitter/psm_makassar)

WILJAN Pluim ternyata pernah melihat ular besar di Stadion Andi Mattalatta saat masih berseragam PSM Makassar. Hal itu disampaikan Pluim dalam wawancaranya bersama media asal Belanda, Voetbal International.

Dalam wawancara tersebut, Pluim menceritakan bahwa di Stadion Andi Mattalatta yang merupakan markas PSM Makassar dulu, rumput di belakang gawang kerap kali sangat tinggi.

Pada suatu waktu, gelandang jangkung yang kini berusia 34 tahun itu melihat salah seorang staf pengelola terkejut saat melihat rumput tersebut. Ia kemudian keluar sembari memegang ular yang sangat besar seperti Anaconda.

"Di stadion kami (Andi Mattalatta) masih ada sebidang rumput di belakang gawang. Terkadang rumputnya terlalu tinggi." ujar Wiljan Pluim dilansir dari Voetbal International, Rabu (11/10/2023).

"Suatu saat kami sedang berlatih. Seorang pengelola lapangan kami melompat keluar. Dia sedang memegang sesuatu: seekor ular yang panjangnya sekitar tiga meter, sebesar anakonda. Kami hanya melihatnya sebentar. Lalu kami melanjutkan latihan lagi." sambungnya.

Pengalamannya melihat seekor ular raksasa di lapangan Stadion Andi Mattalatta menjadi satu dari banyaknya kenangan yang ia dapat selama berseragam PSM Makassar.

Lebih dari itu, selama 7 tahun kebersamaannya bersama tim berjuluk Juku Eja itu, Pluim telah banyak mengukir kenangan pahit dan manis. Mulai dari menjalani naik turunnya penampilan tim di liga, hingga sukses meraih gelar juara di Liga 1 musim 2022-2023 lalu.