HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alasan Mengapa Borneo FC Rekrut Wiljan Pluim dari PSM Makassar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |12:42 WIB
Alasan Mengapa Borneo FC Rekrut Wiljan Pluim dari PSM Makassar
Wiljan Pluim resmi gabung Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

ALASAN mengapa Borneo FC rekrut Wiljan Pluim dari PSM Makassar menarik dikulik. Pasalnya , pemain asal Belanda itu baru saja diputus kontraknya oleh Juku Eja -julukan PSM Makassar.

Padahal, Wiljan Pluim tercatat telah 7 musim memperkuat PSM Makassar. Total, ada 178 laga yang telah ia mainkan bersama klub tersebut, dengan catatan 47 gol dan 51 assist yang berhasil ia torehkan.

Wiljan Pluim

Namun, dengan dalih usia yang sudah tidak lagi muda serta kualitasnya yang mulai menurun, PSM Makassar memutuskan untuk menyudahi kerja samanya dengan Wiljan Pluim. Setelah sempat menimbulkan teka-teki terkait masa depannya, Wiljan Pluim kemudian diperkenalkan secara resmi oleh Borneo FC sebagai bagian dari klub mereka per Selasa 10 Oktober 2023.

Dalam perkenalannya itu, bos Borneo FC, Nabil Husein, membeberkan alasan merekrut Pluim. Ia menjelaskan bahwa transfer Pluim dari PSM Makassar ke Borneo FC adalah untuk memperkuat tim guna mencapai target menjadi juara Liga 1 musim 2023-2024.

Lebih dari sebatas target, Nabil Husein merasa Wiljan Pluim adalah pemain yang sangat cocok dengan kebutuhan taktik dari pelatih. Selain itu, Pluim juga memiliki karakter, pengalaman, dan juga mentalitas juara yang sangat dibutuhkan untuk Borneo FC di sisa kompetisi.

“Yang membuat saya ingin mendatangkan Wiljan Pluim ini pertama adalah karakter,” ujar Nabil Husein, dikutip laman resmi Borneo FC, Rabu (11/10/2023).

Halaman:
1 2
      
