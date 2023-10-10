Borneo FC Targetkan Wiljan Pluim Kasih 2 Gelar dalam 1,5 Tahun!

SAMARINDA – Presiden Borneo FC, Nabil Husein Said Amin, menyebut Wiljan Pluim diberi kontrak dengan durasi 1,5 musim. Sepanjang waktu itu, sang pemain ditargetkan mempersembahkan dua gelar bagi Pesut Etam.

Borneo FC menjadi pelabuhan baru Pluim usai ditendang PSM Makassar. Ia diharapkan bisa membawa klub tersebut konsisten di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Nabil yakin klubnya merupakan tempat yang cocok bagi Pluim. Terlebih, baik klub dan sang pemain memiliki kesamaan visi.

Namun tak sekadar konsisten, Pluim dibebani target yang cukup berat. Pemain berusia 34 tahun itu diharapkan bisa membawa skuad asuhan Pieter Huistra dua kali juara dalam waktu 1,5 musim!

“Untuk durasi kontrak, kita akan kontrak selama 1,5 musim. Mudah-mudahan dalam waktu itu, bbisa dua piala kita bawa, kita tidak hanya bicara sekarang, tapi bicara hari esok juga,” kata Nabil pada rilis resmi klub, Selasa (10/10/2023).

Pria berusia 29 tahun itu yakin target tersebut bisa dipenuhi. Sebab, ia melihat Pluim merupakan pemain yang memiliki karakter dan mentalitas yang kuat.

“Yang membuat saya ingin mendatangkan Wiljan Pluim ini pertama adalah karakter, sebenarnya sudah lama kami memantau, tapi momentumnya belum ketemu yang pas,” ujar Nabil.