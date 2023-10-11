Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 Kelar Timnas Futsal Afghanistan vs Makau: Afghanistan Lolos, Timnas Futsal Indonesia Kedua

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:42 WIB
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 Kelar Timnas Futsal Afghanistan vs Makau: Afghanistan Lolos, Timnas Futsal Indonesia Kedua
Timnas Futsal Afghanistan lolos ke putaran final (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar laga Timnas Futsal Afghanistan vs Makau akan dibahas di sini. Timnas Futsal Indonesia untuk sementara berada di peringkat kedua selagi Afghanistan sudah dipastikan lolos.

Sebelum laga ini, Timnas Futsal Afghanistan hanya selangkah lagi untuk lolos ke putaran final. Mereka sukses meraih kemenangan penting atas Arab Saudi di matchday pembuka dengan skor 3-2.

Timnas Futsal Indonesia

Mereka sempat hampir lolos ke putaran final pada partai kedua karena unggul jauh atas Indonesia. Namun, Timnas Futsal Indonesia menolak menyerah dan sukses mengklaim hasil imbang 7-7 kontra Afghanistan.

Di sisi lain, Timnas Futsal Makau sudah tersingkir sebelum laga ini dimainkan. Mereka takluk dengan skor telak dalam dua pertandingan kontra Indonesia dan Arab Saudi.

Setelah dikandaskan 0-12 oleh Indonesia, Makau dihancurkan 0-9 oleh Arab Saudi. Oleh karena itu, mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk lolos.

Afghanistan semakin dekat dengan kelolosan setelah berhasil unggul 8-1 atas Makau di paruh pertama. Afghanistan melanjutkan keganasannya di babak kedua dan mengakhiri laga dengan skor 18-2

Halaman:
1 2
      
