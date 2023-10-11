Kisah Eden Hazard, Mulai Latihan Sejak 4 Tahun dan Sekeluarga Kompak Bermain Bola

MARI mengenang kembali kisah Eden Hazard yang baru saja memutuskan untuk gantung sepatu meskipun umurnya masih 32 tahun.

Pesepakbola legendaris asal Belgia, Eden Hazard, akhirnya mengumumkan pensiun usai bertahan dalam kariernya yang terus merosot setiap tahunnya.

Bakat besar yang dimiliki Eden Hazard tentu saja sangat spesial bagi dunia sepakbola. Dirinya mampu bersinar terang pada masa jayanya bersama klub Chelsea.

Namun perjalanan panjangnya meraih banyak prestasi tentu saja dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga yang sangat mendukungnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (11/10/2023), Eden Hazard dilahirkan di La Louviere, Belgia pada 7 Januari 1991 silam. Orangtuanya bernama Thierry dan Carine Venderbecq, yang juga menekuni sepak bola.

Siapa sangka Eden Hazard dibesarkan oleh ayah yang bermain untuk klub divisi dua Belgia, La Louviere. Sementara ibunya bermain sebagai penyerang di Divisi Pertama Sepak bola Belgia.

Sebagai anak tertua, Hazard memiliki tiga saudara yang semuanya juga berkarir di sepakbola. Ketiga saudaranya adalah Thorgan merupakan penyerang di Timnas Belgia dan Anderlecht. Lalu adiknya Kylian mengisi posisi winger di klub RWD Molenbeek, dan Ethan Hazard yang juga menjadi gelandang di level U-21.

Saat kecil Eden Hazard sama seperti anak-anak lainnya yang senang bermain dan berkumpul dengan teman-teman.

Namun Hazard adalah seorang anak yang multitalenta. Karena dia tidak hanya lihai bermain sepak bola. Namun juga aktif mengikuti seabrek aktivitas lain seperti judo, renang, gemar bernyanyi, serta ikut berbagai perlombaan sepeda dan atletik.

Eden Hazard sudah bermain sepak bola sejak umur 4 tahun. Namun uniknya dia baru memutuskan untuk serius dalam bidang sepakbola pada umur 11 atau 12 tahun.

Sejak kecil, Eden Hazard sudah terbiasa dengan sepakbola. Dirinya bahkan tidak perlu berjalan jauh untuk bermain sepak bola. Lapangan sepak bola Royal Stade Brainois di Braine-le-Comte, tidak jauh dari belakang halaman rumahnya. Karena rumah masa kecil Eden Hazard memang terletak di jalan Avenue du Stade, Braine-le-Comte, Belgia.