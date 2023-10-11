Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Terkaya di Dunia Absen Kontra Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Brunei Darussalam Jelaskan Alasannya

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:43 WIB
Pemain Terkaya di Dunia Absen Kontra Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Brunei Darussalam Jelaskan Alasannya
Faiq Bolkiah, pemain terkaya di dunia, absen saat Brunei Darussalam menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/fjefrib)
A
A
A

PEMAIN terkaya di dunia Faiq Bolkiah absen kontra Timnas Indonesia, pelatih Timnas Brunei Darussalam Mario Rivera jelaskan alasannya. Rivera menjelaskan bahwa sang pengeran absen karena urusan pribadi.

Sebagai informasi, Faiq Bolkiah merupakan pemain terkaya di dunia menurut laporan media Inggris, The Sun. Itu bukanlah hal yang mengherankan karena Faiq merupakan keponakan dari Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah.

Faiq Bolkiah

Ya, ayah Faiq, Pangeran Abdul Hakeem Jefri Bolkiah adalah saudara dari sang raja. Kekayaannya ditaksir mencapai 19 miliar Dollar AS atau setara Rp298.3 triliun.

Privilise yang dimiliki Faiq membuat dirinya beberapa kali menimba ilmu di akademi-akademi raksasa Eropa. Diketahui winger Ratchaburi FC itu pernah menimba ilmu di akademi Southampton, tim junior Leicester City hingga Celsea.

Namun, tidak ada nama Faiq dalam skuad yang berisikan 25 pemain yang dibawa Timnas Brunei Darussalam untuk menghadapi Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga leg pertama sendiri bakal diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis (12/10/2023).

Sang pelatih, Mario Rivera sejatinya melayangkan surat panggilan kepada Faiq. Namun menurutnya, pemain berusia 25 tahun itu tak diikutsertakan karena alasan pribadi.

Halaman: 1 2
1 2
      
