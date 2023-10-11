Sadari Timnas Brunei Darussalam Bakal Bertahan, Shin Tae-yong Beri Instruksi Begini kepada Timnas Indonesia

SADARI Timnas Brunei Darussalam bakal bertahan, Shin Tae-yong beri instruksi begini kepada Timnas Indonesia. Sang juru taktik asal Korea Selatan tak ingin anak-anak asuhannya kelimpungan ketika menghadapi serangan balik.

Shin Tae-yong berbicara jelang leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada pertandingan yang digelar Kamis (12/10/2023).

Diperkirakan bahwa Brunei Darussalam akan bermain bertahan total dan mengandalkan serangan balik. Wajar saja, sebab Brunei Darussalam dan Timnas Indonesia terpaut perbedaan kualitas yang cukup jauh.

Kendati demikian, Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia akan mengatasi gaya bermain reaktif Brunei Darussalam. Dia menegaskan anak asuhnya tidak akan lengah menghadapi serangan balik tim asuhan Mario Rivera.

“Saya tahu lawan akan bermain bertahan dan dengan begitu (Brunei Darussalam) mau menyerang balik, kita tidak mau kebobolan dan akan berusaha untuk itu,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).