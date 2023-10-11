Gara-gara Dukung Israel, Oleksandr Zinchenko Justru Kena Apes

GARA-GARA dukung Israel, Oleksandr Zinchenko justru kena apes. Hal tersebut terjadi setelah bek kiri Arsenal tersebut menuliskan dukungan lewat akun Instagram pribadinya.

Instagram Story tersebut diunggah setelah serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Sehari setelahnya, serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza menewaskan ratusan korban jiwa, termasuk anak-anak.

Atas dukungannya kepada Israel, Zinchenko justru kena apes karena akun Instagramnya banjir kritikan tajam dari para netizen. Dilansir dari Arab News, Rabu (11/10/2023), pemain asal Ukraina itu dianggap munafik.

Sebab, Zinchenko merupakan salah satu orang yang cukup vokal ketika Ukraina diinvasi Rusia sejak Februari 2022. Karena itulah, dukungannya terhadap Israel dianggap berbanding terbalik dengan kenyataan.

Sebagian netizen menganggap hal tersebut wajar mengingat Ukraina punya hubungan erat dengan Israel. Namun, hal tersebut tidak membuatnya selamat dari serangan.

Salah satu pengguna Instagram menulis, 'Saya bersumpah yang dia lakukan hanyalah menangis karena negaranya diserang namun dia mendukung penjajah?' di kolom komentar. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut mantan pemain Manchester City ini sebagai orang yang munafik.