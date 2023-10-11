Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-gara Dukung Israel, Oleksandr Zinchenko Justru Kena Apes

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |04:30 WIB
Gara-gara Dukung Israel, Oleksandr Zinchenko Justru Kena Apes
Oleksandr Zinchenko kena apes gara-gara mendukung Israel (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

GARA-GARA dukung Israel, Oleksandr Zinchenko justru kena apes. Hal tersebut terjadi setelah bek kiri Arsenal tersebut menuliskan dukungan lewat akun Instagram pribadinya.

Instagram Story tersebut diunggah setelah serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Sehari setelahnya, serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza menewaskan ratusan korban jiwa, termasuk anak-anak.

Oleksandr Zinchenko membawa Timnas Ukraina memimpin 1-0 atas Timnas Inggris (Foto: Reuters/Aleksandra Szmigiel)

Atas dukungannya kepada Israel, Zinchenko justru kena apes karena akun Instagramnya banjir kritikan tajam dari para netizen. Dilansir dari Arab News, Rabu (11/10/2023), pemain asal Ukraina itu dianggap munafik.

Sebab, Zinchenko merupakan salah satu orang yang cukup vokal ketika Ukraina diinvasi Rusia sejak Februari 2022. Karena itulah, dukungannya terhadap Israel dianggap berbanding terbalik dengan kenyataan.

Sebagian netizen menganggap hal tersebut wajar mengingat Ukraina punya hubungan erat dengan Israel. Namun, hal tersebut tidak membuatnya selamat dari serangan.

Salah satu pengguna Instagram menulis, 'Saya bersumpah yang dia lakukan hanyalah menangis karena negaranya diserang namun dia mendukung penjajah?' di kolom komentar. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut mantan pemain Manchester City ini sebagai orang yang munafik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635873/jatuhkan-sanksi-ke-indonesia-berikut-4-poin-pernyataan-lengkap-ioc-ynw.webp
Jatuhkan Sanksi ke Indonesia, Berikut 4 Poin Pernyataan Lengkap IOC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/08/03/ap_atlet_israel_olimpiade.jpg
4 Keputusan Keras IOC untuk Indonesia Buntut Tolak Atlet Israel: Dialog Dihentikan hingga Ancaman Sanksi Global!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement