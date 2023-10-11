Rahmad Darmawan Isyaratkan Lepas Gustavo Tocantins ke Persija Jakarta

BEKASI - Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, memberi lampu hijau untuk melepas striker anyarnya, Gustavo Tocantins, ke Persija Jakarta pada jendela transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pelatih yang biasa disapa Coach RD itu mengatakan, mengapa tidak melepasnya jika memang hal itu menguntungkan untuk segi finansial.

Belakangan ini, nama Tocantins kerap dikaitkan dengan Persija yang memang sedang mencari sosok juru gedor. Sosok striker berpaspor Brasil itu disebut-sebut menjadi sosok yang tepat untuk memecah masalah tumpulnya lini depan Macan Kemayoran -julukan Persija.

Seperti diketahui, saat ini Persija hanya memiliki satu striker asing yakni Marko Simic. Performanya pun tidak terlalu ciamik karena baru mengemas tiga gol dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan. Beda cerita dengan Tocantins yang memiliki statistik lebih apik.

Mantan pemain Persikabo 1973 itu tercatat sudah mengemas tujuh gol dan tiga assist dari 15 penampilannya bersama Barito Putera sejauh musim ini. Tak ayal jika sosok Tocantins dianggap menjadi solusi lini depan Persija untuk didatangkan pada jendela transfer paruh musim nanti.

Menanggapi rumor yang ada, Coach RD mengakui betapa pentingnya sosok Tocantins di Barito Putera. Kendati sangat dibutuhkan dalam tim, pelatih berusia 56 tahun itu juga tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya. Menurutnya dalam dunia sepak bola, mengapa tidak melepas Tocantins jika akan memberi keuntungan untuk klub.

"Gustavo sudah cetak 7 gol untuk kita dan dia main hampir selalu jadi skuad utama kita. Saya tidak perlu ngomong pasti sudah tahu butuhnya akan Gustavo," kata Coach RD kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (8/10/2023).

"Tapi ini sepak bola profesional, kalau kita cuan (menguntungkan) dalam menjual Gustavo kenapa tidak. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Tapi kalau soal kebutuhan tim, ya kita butuh. Tapi kalau cuan, ya kenapa tidak," ungkapnya.