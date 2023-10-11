Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Saksikan Laga Manchester United Wanita, David de Gea Kembali Gabung Setan Merah?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |06:53 WIB
Saksikan Laga Manchester United Wanita, David de Gea Kembali Gabung Setan Merah?
David de Gea kala membela Manchester United. (Foto: Instagram/@d_degeaofficial)
A
A
A

EKS kiper Manchester United, David de Gea, kembali curi perhatian. Kali ini, De Gea kedapatan menyaksikan laga Manchester United wanita. Sontak, kehadirannya dalam laga itu membuat banyak pihak menerka-nerka apakah dirinya akan kembali membela Setan Merah -julukan Man United?

Dilansir dari akun Instagram @brfootball, Rabu (11/10/2023), David de Gea menonton skuad Manchester United wanita berlaga dalam pertandingan Liga Champions wanita melawan Paris Saint-Germain (PSG).

David de Gea

Duel itu sendiri digelar di Leigh Sports Village. Pertandingan berjalan sengit sehingga skuad Manchester United wanita ditahan imbang 1-1.

“David de Gea menyaksikan Manchester United Wanita dalam pertandingan kualifikasi Liga Champions melawan PSG,” tulis akun @brfootball.

“Melvine Malard mencetak gol pertama United di Liga Champions saat mereka bermain imbang 1-1 dalam debut kompetisi mereka,” lanjutnya.

“Mereka bertemu lagi di Paris minggu depan untuk memperebutkan tempat di babak penyisihan grup,” jelas akun @brfootball.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635943/hut-ke7-hgi-gandeng-pordi-gelar-turnamen-domino-offline-dengan-konsep-baru-egx.webp
HUT ke-7, HGI Gandeng PORDI Gelar Turnamen Domino Offline dengan Konsep Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Hasil French Open 2025: Jonatan Christie Kalah Dramatis dari Koki Watanabe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement