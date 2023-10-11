EKS kiper Manchester United, David de Gea, kembali curi perhatian. Kali ini, De Gea kedapatan menyaksikan laga Manchester United wanita. Sontak, kehadirannya dalam laga itu membuat banyak pihak menerka-nerka apakah dirinya akan kembali membela Setan Merah -julukan Man United?
Dilansir dari akun Instagram @brfootball, Rabu (11/10/2023), David de Gea menonton skuad Manchester United wanita berlaga dalam pertandingan Liga Champions wanita melawan Paris Saint-Germain (PSG).
Duel itu sendiri digelar di Leigh Sports Village. Pertandingan berjalan sengit sehingga skuad Manchester United wanita ditahan imbang 1-1.
“David de Gea menyaksikan Manchester United Wanita dalam pertandingan kualifikasi Liga Champions melawan PSG,” tulis akun @brfootball.
“Melvine Malard mencetak gol pertama United di Liga Champions saat mereka bermain imbang 1-1 dalam debut kompetisi mereka,” lanjutnya.
“Mereka bertemu lagi di Paris minggu depan untuk memperebutkan tempat di babak penyisihan grup,” jelas akun @brfootball.