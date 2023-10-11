Saksikan Laga Manchester United Wanita, David de Gea Kembali Gabung Setan Merah?

EKS kiper Manchester United, David de Gea, kembali curi perhatian. Kali ini, De Gea kedapatan menyaksikan laga Manchester United wanita. Sontak, kehadirannya dalam laga itu membuat banyak pihak menerka-nerka apakah dirinya akan kembali membela Setan Merah -julukan Man United?

Dilansir dari akun Instagram @brfootball, Rabu (11/10/2023), David de Gea menonton skuad Manchester United wanita berlaga dalam pertandingan Liga Champions wanita melawan Paris Saint-Germain (PSG).

Duel itu sendiri digelar di Leigh Sports Village. Pertandingan berjalan sengit sehingga skuad Manchester United wanita ditahan imbang 1-1.

“David de Gea menyaksikan Manchester United Wanita dalam pertandingan kualifikasi Liga Champions melawan PSG,” tulis akun @brfootball.

“Melvine Malard mencetak gol pertama United di Liga Champions saat mereka bermain imbang 1-1 dalam debut kompetisi mereka,” lanjutnya.

“Mereka bertemu lagi di Paris minggu depan untuk memperebutkan tempat di babak penyisihan grup,” jelas akun @brfootball.