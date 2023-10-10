Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sebut Timnas Portugal hingga Belanda Jadi Calon Lawan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Siap?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:29 WIB
Erick Thohir Sebut Timnas Portugal hingga Belanda Jadi Calon Lawan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Siap?
Erick Thohir sebut Timnas Indonesia berpeluang menghadapi Belanda hingga Portugal tahun depan. (Foto: NOC Indonesia)




KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya telah menghubungi Jerman, Belanda dan Portugal sebagai calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada 2024. Erick Thohir mengaku mendapat respons positif dari ketiga negara tersebut.

“Ya saya sudah kontak dengan Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respons. Masalahnya itu yang kita harus pastikan calendar of event-nya,” kata Erick Thohir saat meninjau kereta cepat untuk Piala Dunia U-17 2023.

Erick Thohir

(Erick Thohir saat meninjau kereta cepat untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Indonesia)

“Kita ada Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023, Maret dan Juni 2024, sedangkan Eropa juga ada Kualifikasi tahun depan di bulan-bulan yang sama, dan Juni ada Olimpiade (Paris 2024). Kita lagi nyusun jadwalnya, untuk di pertengahan tahun kayakya sulit,” lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut.

Erick Thohir mengatakan paling realistis adalah laga dapat digelar pada akhir 2024. "Mungkin bisanya di akhir tahun 2024, setelah kalendernya agak lowong, nah kita coba," harap eks Ketua Umum NOC Indonesia.

Jika Timnas Portugal yang dipilih PSSI sebagai lawan, maka Cristiano Ronaldo berpeluang ikut hadir menghibur penggemar Timnas Indonesia di Tanah Air. Hal ini tentu akan menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepakbola Indonesia.

Erick Thohir mengatakan laga kontra tim kuat hanya digelar setahun sekali. Sebab, jika Timnas Indonesia terus-menerus menghadapi lawan tim kuat dunia, ranking FIFA skuad Garuda sulit terkerek.


