Erick Thohir Ungkap Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Bersama Australia dan Malaysia

Erick Thohir akui sedang mengupayakan Indonesia agar jadi tuan rumah bersama Australia di Piala Dunia 2034 (Foto: Twitter/erickthohir)

ERICK Thohir ungkap kemungkinan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa Indonesia memang berencana untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama dua negara tetangganya, yaitu Malaysia dan Australia.

FIFA memberi kesempatan kepada negara-negara Asia dan Oseania untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Sebelumnya, Arab Saudi telah melayangkan bidding resmi, namun Australia melalui Ketua Umum Federasi mereka (FFA), James Johnson siap menjegal rencana Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah ajang empat tahunan itu.

Australia juga berniat menggandeng negara lain untuk mendampingi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Tak ketinggalan, Erick Thohir menyebut Indonesia sedang diskusi dengan Australia perihal rencana bidding bersama sebagai tuan rumah turnamen akbar tersebut.

“Termasuk bidding untuk kejuaraan dunia 2034 kita sedang diskusi, Indonesia. kita tentu untuk 2034 kita sedang diskusi Indonesia dengan Australia, yang sebenarnya dari tahun 2017 sudah ada pembicaraan sesama Asia Tenggara, tapi belum ada yang konkret,” kata Erick ketika meninjau kereta cepat untuk transportasi Piala Dunia U-17 2023, dikutip Selasa (10/10/2023).

“Makanya Indonesia waktu itu 2019 bicara dengan Australia, makanya kemarin waktu saya kongres FIFA di Rwanda, kita bertemu lagi dengan Australia, ‘ini seperti apa?’ kan kebetulan saya Ketua Umum yang baru, belum ada pembicaraan lagi, karena pembicaraan ini berhenti,” sambungnya kemudian.

“Australia bilang ‘mau’, yaudah kalo mau bicara lagi, dari Australia report, saya report ke pak Presiden, makanya kita diskusi lebih dalam, kita sedang menunggu dari pemerintah Australiauntuk hari ini keseriusan untuk bekerja sama dengan Indonesia,” jelas pria yang juga Menteri BUMN itu.