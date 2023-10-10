Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Bersama Australia dan Malaysia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:11 WIB
Erick Thohir Ungkap Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Bersama Australia dan Malaysia
Erick Thohir akui sedang mengupayakan Indonesia agar jadi tuan rumah bersama Australia di Piala Dunia 2034 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

ERICK Thohir ungkap kemungkinan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa Indonesia memang berencana untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama dua negara tetangganya, yaitu Malaysia dan Australia.

FIFA memberi kesempatan kepada negara-negara Asia dan Oseania untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Sebelumnya, Arab Saudi telah melayangkan bidding resmi, namun Australia melalui Ketua Umum Federasi mereka (FFA), James Johnson siap menjegal rencana Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah ajang empat tahunan itu.

Timnas Australia

Australia juga berniat menggandeng negara lain untuk mendampingi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Tak ketinggalan, Erick Thohir menyebut Indonesia sedang diskusi dengan Australia perihal rencana bidding bersama sebagai tuan rumah turnamen akbar tersebut.

“Termasuk bidding untuk kejuaraan dunia 2034 kita sedang diskusi, Indonesia. kita tentu untuk 2034 kita sedang diskusi Indonesia dengan Australia, yang sebenarnya dari tahun 2017 sudah ada pembicaraan sesama Asia Tenggara, tapi belum ada yang konkret,” kata Erick ketika meninjau kereta cepat untuk transportasi Piala Dunia U-17 2023, dikutip Selasa (10/10/2023).

“Makanya Indonesia waktu itu 2019 bicara dengan Australia, makanya kemarin waktu saya kongres FIFA di Rwanda, kita bertemu lagi dengan Australia, ‘ini seperti apa?’ kan kebetulan saya Ketua Umum yang baru, belum ada pembicaraan lagi, karena pembicaraan ini berhenti,” sambungnya kemudian.

“Australia bilang ‘mau’, yaudah kalo mau bicara lagi, dari Australia report, saya report ke pak Presiden, makanya kita diskusi lebih dalam, kita sedang menunggu dari pemerintah Australiauntuk hari ini keseriusan untuk bekerja sama dengan Indonesia,” jelas pria yang juga Menteri BUMN itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/51/3171133/erick_thohir-HmSd_large.jpg
Jabat Menpora dan Ketum PSSI, Komisi X DPR: Erick Thohir Tidak Harus Mundur
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635943/hut-ke7-hgi-gandeng-pordi-gelar-turnamen-domino-offline-dengan-konsep-baru-egx.webp
HUT ke-7, HGI Gandeng PORDI Gelar Turnamen Domino Offline dengan Konsep Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/garuda_fight_championship_gfc_for_revenge.jpg
Garuda Fight Championship For Revenge Pecahkan Rekor! Lebih dari 13.000 Penonton Padati RCTI+ SuperApp
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement