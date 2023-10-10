Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Klaim Pratama Arhan Segera Gabung Klub Liga 1 Korea Selatan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |06:29 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Klaim Pratama Arhan Segera Gabung Klub Liga 1 Korea Selatan
Pratama Arhan disebut segera gabung klub Liga 1 Korea Selatan Suwon FC. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

PRATAMA Arhan, salah satu pemain muda Indonesia yang berkarier di kancah internasional, dikabarkan segera bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC. Kabar ini disampaikan langsung pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong mengatakan Pratama Arhan segera merapat ke Suwon FC, sekaligus angkat kaki dari klub Liga 2 Jepang yang diperkuat sejak Februari 2022, Tokyo Verdy.

Pratama Arhan

(Pratama Arhan (paling kiri) disebut segera gabung Suwon FC)

"Memang Suwon FC tim baik dan Arhan (kemungkinan akan) datang ke Korea," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.

Shin Tae-yong menilai kompetisi di Korea Selatan cukup tepat untuk pemain muda seperti Pratama Arhan. Ia juga yakin pesepakbola 22 tahun itu akan bersinar di Liga Korea Selatan.

"Arhan harus main di luar negeri untuk berkembang. Arhan lebih cocok (di Liga Korea Selatan) daripada Liga Jepang," kata Shin Tae-yong.

Pratama Arhan saat ini masih terikat kontrak dengan Tokyo Verdy sampai 31 Januari 2024. Shin Tae-yong yakin kepastian masa depan Pratama Arhan segera terungkap.

Halaman:
1 2
      
