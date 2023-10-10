Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Heroik Timnas Futsal Indonesia Kontra Afghanistan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Kena Kartu Merah hingga Ketinggalan 2-6, Sanggup Paksa Laga Sama Kuat 7-7!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |06:26 WIB
Aksi Heroik Timnas Futsal Indonesia Kontra Afghanistan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Kena Kartu Merah hingga Ketinggalan 2-6, Sanggup Paksa Laga Sama Kuat 7-7!
Timnas Futsal Indonesia di Kulifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: Instagram FFI)
A
A
A

AKSI heroik Timnas Futsal Indonesia kontra Afghanistan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan diulas Okezone. Duel yang penuh drama itu membuat skuad Merah Putih kena kartu merah hingga ketinggalan 2-6, namun sanggup paksa laga sama kuat 7-7!

Pertandingan kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 itu berlangsung di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, Senin (9/10/2023) malam WIB. Timnas Futsal Indonesia sejatinya sempat menemui kesulitan untuk menahan gempuran Afghanistan di awal laga.

Alhasil, Ali Amiri sukses mencetak gol pembuka yang membuat Afghanistan unggul 1-0 atas Timnas Futsal Indonesia di menit ke-2. Alih-alih menyamakan kedudukan, Indonesia kembali kebobolan semenit kemudian lewat gol bunuh diri salah satu pemainnya, tim Merah-putih tertinggal 0-2.

Barulah pada menit ke-7, Samuel Eko sukses mencetak gol untuk memperkecil skor menjadi 1-2. Namun, Afghanistan kembali memperlebar keunggulannya menjadi 3-1 melalui Mahdi Norowzi di menit ke-8.

Afghanistan berhasil membobol gawang Indonesia untuk keempat kalinya via Mehran Gholami di menit ke-12 yang membuat tim Merah-putih tertinggal 1-4. Di saat tertinggal jauh, petaka menghampiri Indonesia karena Syauqi dihadiahi kartu merah usai melakukan handball pada menit 12 di dalam kotak penalti.

Ali Amiri yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna hingga membuat Afghanistan unggul 5-1. Di detik-detik akhir babak pertama, Rio Pangestu mampu memperkecil skor ketertinggalan Indonesia menjadi 2-5 hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
