HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Kejar Rekor Gol Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Lionel Messi!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |04:03 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Kejar Rekor Gol Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Lionel Messi!
Cristiano Ronaldo bisa dikejar lima pemain top dalam hal catatan gol terbanyak sepanjang masa (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima pesepakbola top dunia yang berpotensi kejar rekor gol Cristiano Ronaldo akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo merupakan pemegang rekor top skor sepanjang masa sepakbola pada saat ini. Scara resmi, golnya telah mencapai 855 gol di semua ajang bersama berbagai klub dan juga Timnas Portugal.

Cristiano Ronaldo

Namun, ada lima pesepakbola top dunia yang punya kans mengejarnya. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Kejar Rekor Gol Cristiano Ronaldo

5. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski merupakan salah satu pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak pada saat ini. Total, striker yang kini membela Barcelona itu telah mengoleksi 629 gol dari 874 penampilan di semua ajang.

Barcelona kini bermain lebih menyerang di bawah asuhan Xavi Hernandez. Bukan tidak mungkin jika Lewandowski bisa menambah beberapa ratus gol jika dia mampu mempertahankan performanya di level tertinggi pada usia tua.

4. Erling Haaland

Erling Haaland

Erling Haaland baru mencetak 214 gol dari 263 penampilan di sepanjang kariernya. Namun, bomber Manchester City itu merupakan penyerang paling mematikan di dunia pada saat ini.

Dengan usia yang baru 23 tahun, sang penyerang asal Norwegia punya potensi besar untuk memecahkan rekor gol Cristiano Ronaldo. Masih ada jalan panjang yang membentang dalam kariernya, dan dia merupakan salah satu ancaman utama untuk Cristiano Ronaldo dalam hal ini.

Halaman:
1 2 3
      
