HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Tensi Tinggi, Pelatih Persita Tangerang Sebut Pemain Persik Kediri Kurang Profesional

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |01:02 WIB
Laga Tensi Tinggi, Pelatih Persita Tangerang Sebut Pemain Persik Kediri Kurang Profesional
Persita Tangerang menghadapi Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

TANGERANG - Laga pekan ke-15 Liga 1 202312024 antara Persita Tangerang dan Persik Kediri berlangsung sengit hingga sempat terjadi pertikaian pada menit-menit akhir pertandingan. Pelatih Persita, Divaldo Alves, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ahmad Agung kurang profesional.

Pertikaian sempat terjadi pada menit-menit akhir setelah Agung terlihat menendang bola ke arah Muhammad Toha yang sudah terjatuh. Para pemain Persita lainnya pun tak terima dengan kejadian itu dan langsung melakukan protes.

Toha sempat tersungkur beberapa saat dan membutuhkan bantuan medis. Sementara itu, Agung diganjar kartu merah atas perlakuan yang dilakukannya.

"Sebenarnya pada momen itu dia (Agung) harus tenang dan sabar karena Toha sudah di terjatuh di bawah, kan. Untuk selanjutnya dia harus introspeksi," kata Alves seusai laga, Minggu (8/10/2023).

"Kalau panas sedikit harus dijaga (emosinya) lah. Tidak perlu seperti itu, kurang profesional," tambahnya.

Menurutnya, laga Persita kontra Persik memang berjalan panas, terutama pada menit-menit akhir. Terlebih lagi setelah Persik sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Halaman:
1 2
      
