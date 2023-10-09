Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Ahmad Habibie Cetak Gol, Timnas Futsal Indonesia Masih Tertinggal 3-6 dari Afghanistan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:21 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Ahmad Habibie Cetak Gol, Timnas Futsal Indonesia Masih Tertinggal 3-6 dari Afghanistan
Timnas Futsal Indonesia. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

DAMMAM – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia sejauh ini tertinggal 3-6 dari Afghanistan di laga lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Asia 2024. Pertandingan sendiri sudah memasuki menit ke-30 dan kini tinggal menyisakan 10 menit lagi bagi skuad Garuda untuk bangkit.

Dalam laga Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan, babak pertama berakhir dengan skor 2-5. Lalu di awal babak kedua Afghanistan mampu mencetak gol luar biasa karena melewati titik sempit yang tak dapat dihentikan Muhammad Albaqir.

Kendati demikian, Timnas Futsal Indonesia pun sukses menambahkan satu gol lewat aksi Ahmad Habibie. Berkat kerja samanya dengan Eko Samuel, Habibie memberikan harapan untuk Timnas Futsal Indonesia.

Memang terlihat sulit karena ada jarak tiga gol. Terlebih Timnas Futsal Indonesia kehilangan Sauqi yang terkena kartu merah.

Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan

Akan tetapi, apa pun dapat terjadi di sisa 10 menit tersebut. Marcos Sorato pun terlihat menggunakan double pivot untuk bisa mengatasi perlawanan dari Afghanistan.

(Rivan Nasri Rachman)

      
Telusuri berita bola lainnya
