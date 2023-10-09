Sombongnya Pelatih Timnas Vietnam Enggan Lawan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Ini Penyebabnya!

SOMBONGNYA pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, enggan lawan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Philippe Troussier mengatakan laga melawan Timnas China, Timnas Thailand dan Timnas Indonesia selalu menarik bagi Timnas Vietnam.

Dalam pandangan Philippe Troussier, laga menarik karena sejarah panjang yang melibatkan antara Vietnam, Thailand, China dan Timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Prancis ini belum berkeinginan menghadapi Thailand dan Timnas Indonesia dalam laga uji coba.

(Pelatih Timnas Vietnam, Phillipe Troussier, enggan menghadapi Timnas Indonesia. (Foto: VFF)

Sebab, Philippe Troussier selalu berupaya mencari lawan yang ranking FIFA-nya lebih tinggi ketimbang Timnas Vietnam, sesuatu yang tak dimiliki Thailand dan Timnas Indonesia. Saat ini, Vietnam menempati peringkat 95 dunia, masih unggul dari Thailand (112) dan Timnas Indonesia (147).

Karena itu, Vietnam menyiapkan langkah luar biasa pada FIFA Matchday Oktober 2023. Tak tanggung-tanggung, Vietnam menjadwalkan tiga laga uji coba kelas berat.

Sesuai jadwal, Vietnam akan menantang China pada 10 Oktober 2023, Uzbekistan (13 Oktober 2023) dan Korea Selatan (17 Oktober 2023). Secara peringkat, Korea Selatan menempati peringkat 26 dunia, Uzbekistan (75) dan China (80).

“Saya tahu laga melawan China, Thailand dan Indonesia selalu menarik suporter, berdasarkan sejarah antarnegara,” kata Philippe Troussier mengutip dari Makan Bola.