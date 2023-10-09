Momen Sedihnya Cristiano Ronaldo Tanding Sambil Tahan Duka Usai Berita Pilu dari Sir Alex Ferguson

MOMEN sedihnya Cristiano Ronaldo yang harus tanding sambil menahan duka usai berita pilu dari Sir Alex Ferguson sampai kepadanya akan diulas Okezone. Seperti diketahui, Istri Sir Alex Ferguson, Lady Cathy Ferguson, baru saja mengembuskan nafas terakhir pada Jumat 6 Oktober 2023 sore WIB. Ibu dari 3 anak dan nenek dari 12 cucu itu meninggal di usia 84 tahun.

Kabar duka meninggalnya istri dari pelatih legendaris Manchester United itu dengan segera menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Arab Saudi, tempat Cristiano Ronaldo bermain saat ini.

Istri Sir Alex Ferguson (kiri) Lady Cathy Ferguson, meninggal dunia pada Jumat, 6 Oktober 2023. (Foto: GB2)

Sontak, kesedihan langsung turut menyelimuti Cristiano Ronaldo. Pasalnya, hubungan Cristiano Ronaldo dengan Sir Alex Ferguson seperti ayah dan anak. Kesedihan pelatih yang paling berjasa untuk karier Cristiano Ronaldo itu juga menjadi kesedihannya.

Parahnya, kabar duka di atas sampai kepada Cristiano Ronaldo hanya terpaut beberapa saat sebelum dirinya bertanding di laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 menghadapi Abha Club. Tak ayal, rasa sedih yang ia rasakan mempengaruhi penampilannya di pertandingan sore itu (waktu Arab Saudi).

Pada laga yang digelar di Al-Awwal Park Stadium, Jumat 6 Oktober 2023 malam WIB itu, Cristiano Ronaldo seperti biasa tampil sejak menit awal. Namun, seakan ada yang aneh, bintang asal Portugal itu tidak bermain lepas seperti biasanya.

Cristiano Ronaldo tampak bermain kurang eksplosif seperti laga-laga sebelumnya. Dalam beberapa momen, terlihat jelas raut wajah Cristiano Ronaldo menampakan sebuah kesedihan. Meski begitu, sang megabintang tetap berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang laga.