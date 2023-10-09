Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Sedihnya Cristiano Ronaldo Tanding Sambil Tahan Duka Usai Berita Pilu dari Sir Alex Ferguson

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:36 WIB
Momen Sedihnya Cristiano Ronaldo Tanding Sambil Tahan Duka Usai Berita Pilu dari Sir Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson (kiri) dan Cristiano Ronaldo saat bekerja sama di Manchester United. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MOMEN sedihnya Cristiano Ronaldo yang harus tanding sambil menahan duka usai berita pilu dari Sir Alex Ferguson sampai kepadanya akan diulas Okezone. Seperti diketahui, Istri Sir Alex Ferguson, Lady Cathy Ferguson, baru saja mengembuskan nafas terakhir pada Jumat 6 Oktober 2023 sore WIB. Ibu dari 3 anak dan nenek dari 12 cucu itu meninggal di usia 84 tahun.

Kabar duka meninggalnya istri dari pelatih legendaris Manchester United itu dengan segera menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Arab Saudi, tempat Cristiano Ronaldo bermain saat ini.

Sir Alex Ferguson dan Lady Cathy Ferguson

Istri Sir Alex Ferguson (kiri) Lady Cathy Ferguson, meninggal dunia pada Jumat, 6 Oktober 2023. (Foto: GB2)

Sontak, kesedihan langsung turut menyelimuti Cristiano Ronaldo. Pasalnya, hubungan Cristiano Ronaldo dengan Sir Alex Ferguson seperti ayah dan anak. Kesedihan pelatih yang paling berjasa untuk karier Cristiano Ronaldo itu juga menjadi kesedihannya.

Parahnya, kabar duka di atas sampai kepada Cristiano Ronaldo hanya terpaut beberapa saat sebelum dirinya bertanding di laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 menghadapi Abha Club. Tak ayal, rasa sedih yang ia rasakan mempengaruhi penampilannya di pertandingan sore itu (waktu Arab Saudi).

Pada laga yang digelar di Al-Awwal Park Stadium, Jumat 6 Oktober 2023 malam WIB itu, Cristiano Ronaldo seperti biasa tampil sejak menit awal. Namun, seakan ada yang aneh, bintang asal Portugal itu tidak bermain lepas seperti biasanya.

Cristiano Ronaldo tampak bermain kurang eksplosif seperti laga-laga sebelumnya. Dalam beberapa momen, terlihat jelas raut wajah Cristiano Ronaldo menampakan sebuah kesedihan. Meski begitu, sang megabintang tetap berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635299/nama-shin-taeyong-bergemuruh-setiap-timnas-indonesia-kalah-suporter-kangen-sekaligus-kecewa-awm.webp
Nama Shin Tae-yong Bergemuruh Setiap Timnas Indonesia Kalah: Suporter Kangen Sekaligus Kecewa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/53rd_artistic_gymnastics_world_championship_2025_b.jpg
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Saksikan Aksinya di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement