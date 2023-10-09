Persija Jakarta Sulit Menang, Ryo Matsumura Tahu Penyebab Utamanya

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura mengakui timnya saat ini tengah kesulitan untuk meraih kemenangan. Menurut pemain asal Jepang itu, faktor utama yang membuat Persija tak kunjung menang karena tumpulnya lini depan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Persija baru saja ditahan 1-1 saat menghadapi Barito Putera di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Ryo pun kecewa dengan hasil tersebut dan merasa hal itu karena sulitnya para pemain depan mencetak gol.

Ya, Persija harus bermain imbang 1-1 saat menjamu Barito Putera di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu 7 Oktober 2023. Satu gol Macan Kemayoran itu dicetak oleh Matsumura di menit ke-29 sebelum disamakan kedudukan oleh Renan Alves pada menit ke-68.

Performa ciamik Matsumura di laga kontra Barito Putera membuatnya terpilih sebagai Man of The Match (MOTM). Meski terpilih menjadi pemain terbaik, winger berpaspor Jepang itu tak bisa menutupi rasa kecewanya. Sebab, Tim Ibu Kota kembali gagal meraih poin penuh di kandang.

“Lagi-lagi kami mendapat hasil imbang di kandang, tentu saya tidak puas dalam hasil akhir ini," ucap Matsumura, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Senin (9/10/2023).

"Memang kami kesulitan dalam penyelesaian akhir sehingga kami tidak bisa menambah gol lagi,” sambungnya.