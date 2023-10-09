Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Sulit Menang, Ryo Matsumura Tahu Penyebab Utamanya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:59 WIB
Persija Jakarta Sulit Menang, Ryo Matsumura Tahu Penyebab Utamanya
Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura. (Foto: Instagram/ryomatsumura)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura mengakui timnya saat ini tengah kesulitan untuk meraih kemenangan. Menurut pemain asal Jepang itu, faktor utama yang membuat Persija tak kunjung menang karena tumpulnya lini depan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Persija baru saja ditahan 1-1 saat menghadapi Barito Putera di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Ryo pun kecewa dengan hasil tersebut dan merasa hal itu karena sulitnya para pemain depan mencetak gol.

Ya, Persija harus bermain imbang 1-1 saat menjamu Barito Putera di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu 7 Oktober 2023. Satu gol Macan Kemayoran itu dicetak oleh Matsumura di menit ke-29 sebelum disamakan kedudukan oleh Renan Alves pada menit ke-68.

Performa ciamik Matsumura di laga kontra Barito Putera membuatnya terpilih sebagai Man of The Match (MOTM). Meski terpilih menjadi pemain terbaik, winger berpaspor Jepang itu tak bisa menutupi rasa kecewanya. Sebab, Tim Ibu Kota kembali gagal meraih poin penuh di kandang.

Ryo Matsumura

“Lagi-lagi kami mendapat hasil imbang di kandang, tentu saya tidak puas dalam hasil akhir ini," ucap Matsumura, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Senin (9/10/2023).

"Memang kami kesulitan dalam penyelesaian akhir sehingga kami tidak bisa menambah gol lagi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635475/6-atlet-pbsi-degradasi-dari-pelatnas-reza-al-fajri-mengundurkan-diri-bta.webp
6 Atlet PBSI Degradasi dari Pelatnas, Reza Al Fajri Mengundurkan Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/kapten_persib_bandung_marc_klok.jpg
Marc Klok Siap Pimpin Persib Bandung Kalahkan Selangor FC di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement