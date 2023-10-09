Persija Jakarta Gagal Kalahkan Barito Putera, Hanif Sjahbandi Tetap Yakin Macan Kemayoran Bakal Kembali Berjaya

BEKASI – Gelandang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi, mengomentari hasil laga melawan Barito Putera di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Meski timnya gagal menang dalam laga itu, Hanif Sjahbandi tetap optimis bahwa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bakal segera bangkit.

Hanif sendiri sebenarnya merasa kecewa karena Persija harus mengakhiri laga kontra Barito dengan skor imbang 1-1. Eks pemain Arema FC itu pun merasa ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Persija karena masih sering melakukan kesalahan individu yang berujung sial.

"Saya mewakili tim juga kecewa dengan hasil (imbang) yang didapatkan ini," kata Hanif kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Senin (9/10/2023).

"Tapi, apa pun itu, banyak sekali PR (pekerjaan rumah) yang harus kami kerjakan. Saya berharap ke depannya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan ini," sambungnya.

Hanif tak menutup mata bahwa saat ini Persija sedang berada di masa sulit. Bagaimana tidak, tim Ibu kota itu puasa kemenangan di tiga laga terakhirnya. Selain itu, Macan Kemayoran juga harus bertengger di posisi 10 dengan 20 poin pada papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.