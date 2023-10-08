Barito Putera Tahan Imbang Persija Jakarta 1-1, Rahmad Darmawan: Kita Bisa Lebih Baik Lagi!

BEKASI – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, mengomentari hasil laga melawan Persija Jakarta di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Mendapati timnya ditahan imbang Persija dengan skor 1-1, Rahmad Darmawan merasa belum puas karena menilai anak asuhnya bisa tampil lebih baik lagi.

Pasalnya, mantan pelatih Arema FC itu merasa Barito Putera bisa mendapat hasil yang lebih baik lewat peluang-peluang di menit akhir. Walaupun di sisi lain, Persija juga memiliki peluang emas.

Meski begitu, Rahmad Darmawan tetap bersyukur dengan hasil yang didapat. Sebab, hasil imbang 1-1 membuat Barito Putera bisa mencuri satu di markas Persija Jakarta.

"Hasil satu poin harus disyukuri, walau jujur di menit akhir kita bisa lebih baik lagi tapi itulah sepakbola," kata coach RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- usai laga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu 7 Oktober 2023.

"Mereka (Persija) juga punya beberapa peluang yang mungkin bisa dikonversi jadi gol tapi gagal. Begitu juga kami. Tapi secara umum laga tadi cukup menarik," sambungnya.

Meski begitu, Coach RD memberikan kabar tidak sedap karena Rizky Pora menderita cedera. Dia berharap kapten Barito Putera itu tidak mengalami cedera parah dan mengapresiasi kerja keras anak asuhnya pada malam hari ini.

"Tentu saya bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan sampai laga selesai. Ada cedera sedikit untuk Rizky Pora, semoga semuanya baik. Dan terima kasih untuk perjuangan pemain hari ini," jelas coach RD.