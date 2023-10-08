Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hubungan Akrab dengan Shin Tae-yong, Hokky Caraka Geser Ramadhan Sananta dari Lini Depan Timnas Indonesia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:02 WIB
Gara-Gara Hubungan Akrab dengan Shin Tae-yong, Hokky Caraka Geser Ramadhan Sananta dari Lini Depan Timnas Indonesia?
Hokky Caraka dipanggil Timnas Indonesia untuk hadapi Brunei Darussalam. (Foto: PSSI)
GARA-gara hubungan akrab dengan Shin Tae-yong, Hokky Caraka dinilai bakal geser Ramadhan Sananta dari lini depan Timnas Indonesia. Ya, saat ini persaingan di lini depan Timnas Indonesia semakin menarik.

Sebab hadirnya Hokky Caraka di timnas senior membuat sejumlah penyerang Garuda harus bersiap-siap bersaing ketat untuk merebut posisi di skuad utama. Hokky Caraka pun baru saja dipanggil ke Timnas Indonesia senior untuk pertama kalinya untuk menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023 mendatang.

Awalnya Hokky Caraka tidak masuk dalam daftar 25 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Brunei di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, setelah Jordi Amat dan Yance Sayuri dicoret karena cedera, lalu digantikan Dzaky Asraf dan Fachruddin Aryanto, nama Hokky Caraka pun ikut dimasukkan.

Ramadhan Sananta

Banyak yang menilai Shin Tae-yong memang tertarik memainkan Hokky Caraka karena permainan apik pesepakbola berusia 19 tahun tersebut. Selain faktor itu, kedekatan Hokky Caraka dengan Shin Tae-yong disinyalir juga memegang peranan penting dalam membuat pelatih asal Korea Selatan itu memilihnya.

Tercatat Shin Tae-yong sudah memainkan Hokky Caraka pada 18 pertandingan di Timnas Indonesia kelompok umur. Jumlah tersebut membuktikan betapa percayanya Shin Tae-yong kepada pemain PSS Sleman tersebut.

Halaman:
1 2
      
