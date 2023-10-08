Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyerang Ganas Timnas Indonesia yang Siap Bobol Gawang Brunei Darussalam, Nomor 1 Pemain Naturalisasi!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |11:06 WIB
5 Penyerang Ganas Timnas Indonesia yang Siap Bobol Gawang Brunei Darussalam, Nomor 1 Pemain Naturalisasi!
Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
5 penyerang ganas Timnas Indonesia yang siap membobol gawang Brunei Darussalam akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu diantara mereka adalah pemain naturalisasi yang tengah menjadi sorotan berkat penampilan apiknya bersama skuad Garuda.

Timnas Indonesia dan Timnas Brunei Darussalam akan saling berhadapan pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim akan saling berhadapan sebanyak dua kali. Pertemuan pertama akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Rabu, 12 Oktober 2023 dan Selasa 17 Oktober 2023 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah.

5. Dendy Sulistyawan


Dendy Sulistyawan kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, penyerang Bhayangkara FC itu memperkuat Garuda di FIFA Matchday September 2023.

Dalam laga kontra Turkmenistan yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 2-0, Dendy sukses menyumbangkan sebuah gol. Tak main-main, golnya dicetak dengan begitu ciamik lewat sebuah tendangan voli dari luar kotak penalti.

Kini, Dendy Sulistyawan akan berharap magisnya terulang ketika menghadapi Brunei Darussalam. Dendy punya rekam jejak bagus ketika menghadapi Brunei dengan menyumbangkan sebuah gol dalam kemenangan 7-0 di Piala AFF 2022 lalu.

4. Dimas Drajad


Dimas Drajad kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Pada FIFA Matchday September 2023 lalu, Dimas Drajad sebenarnya dipanggil untuk menghadapi Turkmenistan.

Namun, dia terpaksa absen karena cedera pada laga terakhir sebelum jeda internasional kala memperkuat Persikabo 1973. Kini, Dimas akan berharap agar tetap bugar hingga FIFA Matchday Oktober 2023 tiba.

Halaman:
1 2
      
