HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Inter Miami vs Cincinnati di MLS 2023: Lionel Messi Main?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |06:13 WIB
Link Live Streaming Inter Miami vs Cincinnati di MLS 2023: Lionel Messi Main?
Lionel Messi diharapkan bisa tampil saat Inter Miami menghadapi Cincinnati di MLS 2023 (Foto: Reuters)
LINK live streaming Inter Miami vs Cincinnati di MLS 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion DRV PNK, pada Minggu, 8 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB.

Laga kontra Cincinnati menjadi laga hidup mati bagi The Herons -julukan Inter Miami. Klub Lionel Messi itu wajib meraih kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke playoff MLS 2023.

Saat ini, Inter Miami terperosok di peringkat 14 klasemen sementara MLS 2023 wilayah Timur. The Herons baru mengumpulkan 33 poin dari 31 pertandingan sejauh ini di kompetisi sepakbola tertinggi Amerika Serikat itu.

Inter Miami sendiri tinggal menyisakan 3 laga lagi di MLS 2023. Sebab demikian, Lionel Messi cs waji menyapu bersih laga itu dengan kemenangan sambil berharap tim lainnya ikut terpeleset untuk mengamankan posisi ke-9 sebagai batas terakhir

Tentunya, Lionel Messi sendiri diharapkan bisa tampil dalam laga kontra Cincinnati. Pasalnya, tanpa kehadiran sang megabintang asal Argentina itu, The Herons seolah kembali ke setelan pabrik dan menelan hasil minor di empat laga beruntun.

Termasuk kalah dari Houston Dynamo pada final Piala Terbuka AS 2023. Tim asuhan Tata Martino itu jelas akan menghadapi ujian terberat jika mereka tanpa La Pulga -julukan Lionel Messi.

Halaman:
1 2
      
