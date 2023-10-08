Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Deretan Pelatih yang Sindir Timnas Indonesia Racikan Shin Tae-yong: Dari Park Hang-seo hingga Lionel Scaloni!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |05:29 WIB
Deretan Pelatih yang Sindir Timnas Indonesia Racikan Shin Tae-yong: Dari Park Hang-seo hingga Lionel Scaloni!
Park Hang-seo kala masih menangani Timnas Vietnam. (Foto: VFF)
A
A
A

DERETAN pelatih yang sindir Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong akan diulas dalam artikel ini. Di antaranya, ada pelatih Timnas Argentina, yakni Lionel Scaloni.

Kesuksesan Shin Tae-yong dalam menangani Timnas Indonesia hingga membuat kondisi tim lebih berkembang saat ini kerap jadi sorotan. Beberapa pelatih top dunia pun turut mengomentari langkah performa Timnas Indonesia.

Namun, beberapa pelatih ada yang memberi sindiran. Siapa saja mereka? Berikut deretan pelatih yang sindir Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong.

3. Alexandre Polking

Alexandre Polking

Salah satu pelatih yang sindir Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong adalah Alexandre Polking. Pelatih Timnas Thailand itu memberi sindiran kala gelaran Piala AFF 2020.

Kala itu, Polking merasa bahwa Vietnam seharusnya yang jadi juara Grup B, bukan Timnas Indonesia. Dengan begitu, timnya takkan bertemu Vietnam di babak semifinal.

“Vietnam tidak beruntung ketika gagal mengalahkan Indonesia,” ujar Alexandre Polking kepada salah satu televisi Thailand, mengutip dari Zing News.

“Alhasil, mereka menjadi runner-up grup dan bertemu kami di semifinal. Bisa dibilang bukan hanya saya, tapi banyak orang yang memprediksi Vietnam bakal finis juara grup,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
