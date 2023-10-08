Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Sempat Unggul, Pendekar Cisadane Tertahan 2-2

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |21:01 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Sempat Unggul, Pendekar Cisadane Tertahan 2-2
Suasana laga Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persita.official)
TANGERANG Persita Tangerang ditahan Persik Kediri 2-2 di laga pekan ke-15 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (8/10/2023) malam WIB. Bermain di Indomilk Arena, Persita terpaksa hanya bisa meraih satu poin meski sempat memimpin 2-0.

Ya, Persita awalnya memimpin 2-0 berkat gol Ezequiel Vidal (11’) dan Ramiro Fergonzi (22’). Namun, Persik nyatanya mampu bangkit dan mencetak dua gol balasan melalui Flavio Silva (29’) dan Jeam Kelly Sroyer (70’).

Dengan hasil imbang 2-2 itu, Persik belum berada di peringkat 12 dengan 19 poin. Sedangkan Persita di posisi 15 dengan raihan 15 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita Tangerang vs Persik Kediri. (Instagram/persita.official)

Menelan kekalahan telak dari Persib Bandung pada pekan terakhir, Persita mencoba untuk langsung menyerang pada pekan ke-15 ini kontra Persik. Mereka melancarkan serangan-serangan berbahaya ke lini pertahanan tim tamu pada awal babak pertama.

Segala percobaan tersebut langsung berbuah manis setelah Norberto Ezequiel Vidal sukses menjebol gawang Dikri Yusron pada menit ke-10. Persita unggul 1-0 untuk sementara ini.

Unggul satu gol, skuad asuhan Divaldo Alves terus berusaha untuk menekan Persik setelahnya. Mereka pun sukses menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak Ramiro Ezequiel Fergonzi pada menit ke-21.

Tujuh menit berselang, giliran Persik Kediri yang mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2. Tendangan keras Flavio Antonio da Silva (28') dari luar kotak penalti tak mampu dihalau Rendy Oscario.

