Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Unggul 7-0 atas Makau hingga Menit Ke-30

HASIL kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan dibahas di sini. Timnas Futsal Indonesia untuk semntara unggul dengan skor 7-0 dalam laga yang dimainkan di Arab Saudi, Sabtu (7/10/2023) malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia mendominasi permainan sejak babak pertama, dan sukses unggul lima gol. Mereka mengawali permainan di babak kedua dengan sebuah tembakan dari jarak jauh oleh Dewa Rizki, namun tembakannya masih bisa ditepis kiper Makau.

Samuel Eko kemudian menambah skor pada menit ke-24. Sebuah tembakan kaki kirinya sukses membawa Indonesia unggul 6-0.

Di menit ke-27, Indonesia kembali mencetak gol untuk menajdikan skor 7-0. Syauqi lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor untuk ketiga kalinya.