Asisten Pelatih Timnas Indonesia Tanggapi Kritikan soal Tidak Dipanggilnya Sejumlah Pemain oleh Shin Tae-yong

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, tanggapi kritikan soal tidak dipanggilnya sejumlah pemain oleh pelatih Shin Tae-yong. Nova memastikan bahwa ke-25 pemain yang dipanggil bukanlah orang-orang sembarangan karena sudah dipikirkan masak-masak.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – hendak menghadapi Brunei Darussalam dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan melakoni leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (12/10/2023).

Nova menuturkan bahwa banyak pemain yang potensial di Indonesia. Namun, pihaknya harus memilih yang terbaik karena kuota yang terbatas, jadi itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan tim dan berdasarkan hasil diskusi internal bukan keputusan satu orang saja.

"Dalam memanggil pemain banyak pertimbangan dari coaching staff ,karena kami tahu banyak pemain yang tampil sangat baik di kompetisi dan bukan hanya 1 atau 2 pemain saja," tulis Nova di laman Instagram pribadinya @novaarianto30, Sabtu (7/10/2023)

"Harus digarisbawahi Head coach punya filosofi bermain dan pastinya akan berbeda dengan di klub karena pemain yg dipanggil akan disesuaikan dengan Game Plan yg akan dibuat saat menghadapi Brunei Darussalam," tambahnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tim pelatih Timnas Indonesia pun terus memantau performa pemain sebelum memutuskan siapa yang akan dipanggil. Jadi, pemanggilan pemain pun berdasarkan data terbaru yang didapatkan dari hasil pemantauan.

"Pastinya semua pemain selalu dilihat dan dipantau bukan hanya di pertandingan kompetisi tetapi bagaimana mereka di latihan disaat bersama Tim Nasional termasuk attitude mereka di luar lapangan," katanya.