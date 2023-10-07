Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Pelatih Timnas Indonesia Tanggapi Kritikan soal Tidak Dipanggilnya Sejumlah Pemain oleh Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:37 WIB
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Tanggapi Kritikan soal Tidak Dipanggilnya Sejumlah Pemain oleh Shin Tae-yong
Nova Arianto tegaskan Shin Tae-yong memilih pemain Timnas Indonesia berdasarkan pertimbangan matang (Foto: Instagram/novarianto30)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, tanggapi kritikan soal tidak dipanggilnya sejumlah pemain oleh pelatih Shin Tae-yong. Nova memastikan bahwa ke-25 pemain yang dipanggil bukanlah orang-orang sembarangan karena sudah dipikirkan masak-masak.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – hendak menghadapi Brunei Darussalam dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan melakoni leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (12/10/2023).

Shin Tae-yong

Nova menuturkan bahwa banyak pemain yang potensial di Indonesia. Namun, pihaknya harus memilih yang terbaik karena kuota yang terbatas, jadi itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan tim dan berdasarkan hasil diskusi internal bukan keputusan satu orang saja.

"Dalam memanggil pemain banyak pertimbangan dari coaching staff ,karena kami tahu banyak pemain yang tampil sangat baik di kompetisi dan bukan hanya 1 atau 2 pemain saja," tulis Nova di laman Instagram pribadinya @novaarianto30, Sabtu (7/10/2023)

"Harus digarisbawahi Head coach punya filosofi bermain dan pastinya akan berbeda dengan di klub karena pemain yg dipanggil akan disesuaikan dengan Game Plan yg akan dibuat saat menghadapi Brunei Darussalam," tambahnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tim pelatih Timnas Indonesia pun terus memantau performa pemain sebelum memutuskan siapa yang akan dipanggil. Jadi, pemanggilan pemain pun berdasarkan data terbaru yang didapatkan dari hasil pemantauan.

"Pastinya semua pemain selalu dilihat dan dipantau bukan hanya di pertandingan kompetisi tetapi bagaimana mereka di latihan disaat bersama Tim Nasional termasuk attitude mereka di luar lapangan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177887/ange_postecoglu_bisa_latih_timnas_indonesia_afc-bjoM_large.jpg
3 Pelatih Juara Piala Asia Calon Arsitek Timnas Indonesia, Nomor 1 Matang di Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177862/pssi_belum_kontak_timur_kapadze_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-n3RD_large.jpg
PSSI Kontak Timur Kapadze untuk Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177852/timur_kapadze-7cnK_large.jpg
Media Uzbekistan Ikut Heboh Timnas Indonesia Diisukan Lirik Timur Kapadze Jadi Pelatih Baru: Kandidat Masuk Akal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177851/shin_tae_yong-hcgV_large.jpg
Patrick Kluivert Didepak, PSSI Disarankan Iwan Bule Reunian dengan Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634251/kreativesia-2025-kemenpora-resmi-ditutup-semangat-kolaborasi-pemuda-menggema-di-palembang-hwr.webp
Kreativesia 2025 Kemenpora Resmi Ditutup, Semangat Kolaborasi Pemuda Menggema di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Final Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Jepang Lewat Duel Ketat Tiga Gim!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement