HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:42 WIB
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
BERIKUT jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI! Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Timnas Indonesia terpaksa melakoni laga babak pertama lantaran ranking FIFA yang masih terlalu rendah saat penentuan pot undian. Beruntung, Tim Merah Putih 'hanya' akan menghadapi Brunei Darussalam dalam dua leg.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Di laga pertama, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah, tepatnya pada Kamis 12 Oktober 2023. Lalu, Timnas Brunei Darussalam akan gantian menjadi tuan rumah pada Selasa 17 Oktober 2023 malam WIB.

Mengingat ini merupakan laga resmi FIFA, maka Indonesia bisa memakai kekuatan penuh. Pelatih Shin Tae-yong juga sudah memanggil 25 pemain terbaiknya untuk menghadapi Brunei Darussalam.

Tak hanya mereka yang merumput di Liga 1 2023-2024, pria asal Korea Selatan itu juga memanggil pemain abroad. Tercatat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Elkan Baggott, Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan, Rafael Struick, dan Pratama Arhan, masuk skuad.

Hadirnya pemain-pemain terbaik diyakini akan membuat Indonesia menang mudah. Apalagi, Brunei Darussalam selama ini selalu menjadi lawan empuk buat Timnas Indonesia.

