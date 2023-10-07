Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Ryo Matsumura Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:52 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Ryo Matsumura Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0
Ryo Matsumura bawa Persija Jakarta unggul 1-0 di babak pertama atas Barito Putera (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan babak pertama yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (7/10/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk Macan Kemayoran -- julukan Persija.

Ryo Matsumura menjadi satu-satunya pencetak gol pada babak pertama. Dia memaksimalkan bola dari Riko Simanjuntak pada menit ke-30.

Ryo Matsumura

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kendati tak didampingi Thomas Doll dari pinggir lapangan, Macan Kemayoran langsung tancap gas. Mereka bahkan langsung mendapat peluang di menit ke-2 lewat tendangan Rayhan Hannan yang masih melenceng ke sisi kanan gawang Barito Putera.

Hingga menit ke-15, Persija tampil cukup dominan ketimbang Barito Putera. Sementara Laskar Antasari -julukan Barito Putera- dipaksa bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik cepat.

Persija akhirnya sukses membuka keran golnya di menit ke-29 lewat tendangan keras Ryo Matsumura. Unggul 1-0 atas Barito Putera membuat para pemain Macan Kemayoran semakin nyaman. Sementara Laskar Antasari masih mencari cara untuk keluar dari tekanan yang diberikan Riko Simanjuntak cs.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634515/hari-ini-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-tmm.webp
Hari Ini PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/timnas_indonesia_foto_pssi.jpg
PSSI Gelar Rapat Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Besok, Siapa Kandidatnya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement