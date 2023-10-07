Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Ryo Matsumura Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

Ryo Matsumura bawa Persija Jakarta unggul 1-0 di babak pertama atas Barito Putera (Foto: Twitter/persija_jkt)

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan babak pertama yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (7/10/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk Macan Kemayoran -- julukan Persija.

Ryo Matsumura menjadi satu-satunya pencetak gol pada babak pertama. Dia memaksimalkan bola dari Riko Simanjuntak pada menit ke-30.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kendati tak didampingi Thomas Doll dari pinggir lapangan, Macan Kemayoran langsung tancap gas. Mereka bahkan langsung mendapat peluang di menit ke-2 lewat tendangan Rayhan Hannan yang masih melenceng ke sisi kanan gawang Barito Putera.

Hingga menit ke-15, Persija tampil cukup dominan ketimbang Barito Putera. Sementara Laskar Antasari -julukan Barito Putera- dipaksa bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik cepat.

Persija akhirnya sukses membuka keran golnya di menit ke-29 lewat tendangan keras Ryo Matsumura. Unggul 1-0 atas Barito Putera membuat para pemain Macan Kemayoran semakin nyaman. Sementara Laskar Antasari masih mencari cara untuk keluar dari tekanan yang diberikan Riko Simanjuntak cs.