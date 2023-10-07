Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Lepas Daisuke Sato ke Timnas Filipina Jelang Hadapi Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |11:01 WIB
Persib Bandung Lepas Daisuke Sato ke Timnas Filipina Jelang Hadapi Persebaya Surabaya
Daisuke Sato sudah diizinkan bergabung dengan Timnas Filipina (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung telah melepas Daisuke Sato ke Timnas Filipina jelang laga pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 kontra Persebaya Surabaya. Bek kiri berdarah Jepang itu pun dipastikan absen.

Sato akan memperkuat Timnas Filipina pada FIFA Matchday periode Oktober 2023. The Azkals dijadwalkan menghadapi Timnas Kirgistan (12 Oktober) dan Timnas Bahrain (17 Oktober) pada agenda kali ini.

Daisuke Sato

Sekretaris Jenderal Philippine Football Federation (PFF), Mikhail Torre, sempat mengirim surat kepada Persib Bandung dengan harapan Sato bisa bergabung pada Minggu 8 Oktober 2023. Sang pemain diharapkan dapat memulai persiapan bersama tim.

“Kami berharap agar dia (Daisuke Sato) bisa dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab klub supaya dapat bergabung untuk pertandingan ini,” tulis Torre dalam surat yang ditujukan kepada Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono.

Dilansir dari laman Persib, Sabtu (7/10/2023), Sato sudah diizinkan pulang ke Filipina beberapa hari lalu. Ia pun tidak ikut dalam beberapa sesi latihan bersama Maung Bandung.

Ternyata, Persib punya alasan lain melepas sang pemain lebih cepat. Sebab, Sato dipastikan absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning.

Halaman:
1 2
      
