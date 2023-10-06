Jordi Amat Bikin Janji Begini Usai Batal Bela Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Jordi Amat berjanji untuk segera kembali usai cedera dan batal bela Timnas Indonesia (Foto: FIFA)

JORDI Amat lempar janji untuk segera kembali membela Timnas Indonesia usai dicoret dari skuad untuk laga kontra Brunei Darussalam. Bek tengah Johor Darul Tazim tersebut absen di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2023 ini karena sedang cedera.

Amat mengalami cedera pada saat membela klub Malaysia, JDT, di Liga Champions 2023-2024. Mengalami insiden pada menit ke-37, Amat memaksakan bermain hingga akhir babak pertama kontra BG Pathum United, Selasa (4/10/2023).

Kondisi Amat pun belum bisa sepenuhnya pulih untuk membela skuad Garuda -- julukan Timnas Indonesia. Namun dia bertekad untuk segera kembali dalam keadaan prima.

Jordi juga mengatakan akan terus mendukung Skuad Garuda dari rumah. Semangatnya untuk membela Timnas Indonesia tidak pudar meski kini harus menepi. Dia pun berjanji untuk kembali selekasnya.

"Sangat mengerikan, saya tidak dapat bermain melawan Brunei karena cedera, tetapi saya akan mendukung Indonesia dari rumah dengan hati yang penuh semangat! Saya akan segera kembali," ungkap Jordi lewat Instagram pribadinya, @jordiamat5, Jumat (6/10/2023).